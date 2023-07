Żona Bartosza Kurka ma nową pracę. "Dziękuję"

Anna Kurek to była siatkarka i reprezentantka Polski, która w 2018 r. niespodziewanie zakończyła karierę i poprosiła o rozwiązanie kontraktu z Chemikiem Police. W imię miłości. Powód? Serce jednej z najładniejszych polskich siatkarek skradł Bartosz Kurek, wybitny reprezentant Polski. Para pobrała się w 2020 r.

Od lat tworzą udany związek. Sportowiec zdradził w książce "Ludzie ze złota", że była to miłość od pierwszego wejrzenia. - Jeśli o mnie chodzi, była to miłość od pierwszego wejrzenia, a co do Ani, to już musicie ją o to zapytać. Jestem dość ostrożnym facetem, ale tutaj od razu wiedziałem, że nie powinienem mieć żadnych obaw. Jesteśmy na takim etapie, że potrafimy oddzielić życie zawodowe od prywatnego - przyznał.

Anna Kurek ma nowe zajęcie

Anna Kurek mocno wspiera męża. Dziś, zamiast siatkówki, zajmuje się mediami społecznościowymi. Jej profil na Instagramie jest niezwykle popularny - śledzi go ponad 100 tys. osób. Były reprezentanta Polski dzieli się z rzeszą internautów kadrami z Japonii, a jej posty mają charakter treści angażujących.

Była sportsmenka zdaje sobie sprawę z tego, że portale społecznościowe generują zyski i mogą stać się źródłem zarobku. Postanowiła więc, że i ona spróbuje swoich sił w internecie. Pod koniec kwietnia 30-latka założyła oficjalne konto na YouTube, na którym pierwszy film wideo opublikowała 11 czerwca. Nie zabrakło w nim jej ukochanego. "Wypad do Tokio na mecz finałowy japońskiej ligi siatkówki. Mój pierwszy film na YouTube, mam nadzieję, że wyszło bez dramatu? Przyjemnego oglądania!" – opisała materiał. Jej filmik w 22 dni odtworzyło prawie 38 tysięcy widzów, co może świadczyć o sporej popularności.

10 dni po premierowym wideo zamieściła swoją kolejną produkcję. Przedstawiła w niej wyspę Wam Ishigaki. Anna nie kryła swojej ekscytacji tym wideo, dlatego że po dwóch latach wraz z mężem wróciła na wspomnianą wyspę. W 12 dni wideo odtworzyło 13 tysięcy osób.

Była siatkarka na Instagramie podziękowała fanom za wsparcie. "Dziękuję za tak ciepłe przyjęcie na YouTube i za każdy komentarz. Dzisiaj wrzucam drugi film, mam nadzieję, że z każdym kolejnym będzie tylko lepiej" - napisała. Wideo można obejrzeć poniżej.