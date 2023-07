Polki awansowały do światowej czołówki! Tak wygląda najnowszy ranking FIVB

Reprezentacja Polski siatkarek znakomicie zaprezentowała się w fazie zasadniczej tegorocznej Ligi Narodów. Dwanaście poprzednich spotkań pokazało, jak wielki progres zrobiła ta drużyna pod wodzą Stefano Lavariniego. Cenne zwycięstwa nad wymagającymi rywalkami przełożyły się na jeszcze cenniejsze punkty do rankingu FIVB, w którym nasze zawodniczki zanotowały zasłużony awans.

Wspaniałe tygodnie polskich siatkarek. Pokazały moc w Lidze Narodów

Polki rozpoczynały rywalizację jako dziesiąta drużyna świata z dorobkiem 252 punktów. W ciągu ostatnich tygodni ćwierćfinalistki ubiegłorocznych mistrzostw globu zdołały pokonać drużyny, które w poprzednich latach były poza ich zasięgiem. Przykładem mogą być przede wszystkim Serbki, z którymi nasze siatkarki wygrały po raz pierwszy od ośmiu lat i to od razu w trzech setach. Dokładnie taka sama sytuacja miała miejsce w przypadku Turczynek. Świetna postawa i dziesięć zwycięstw przełożyło się na wywalczenie łącznie aż 59,14 punktów do rankingu FIVB!

Punkty wywalczone przez Polki w poszczególnych spotkaniach.

Kanada - zwycięstwo 3:2 (+2,66 pkt)

Włochy - zwycięstwo 3:1 (+ 14,19)

Tajlandia - zwycięstwo 3:0 (+7,14)

Serbia - zwycięstwo 3:0 (+15,13)

Dominikana - zwycięstwo 3:1 (+5,79)

Turcja - zwycięstwo 3:0 (+11,82)

Holandia - porażka 0:3 (-14,7)

Chiny - zwycięstwo 3:0 (+13,75)

USA - porażka 2:3 (-1,29)

Niemcy - zwycięstwo 3:2 (+2,16)

Bułgaria - zwycięstwo 3:1 (+0,94)

Korea Południowa - zwycięstwo 3:0 (+1,55)

Polki z cennym awansem w rankingu FIVB. Tak dobrze nie było od 12 lat

Dorobek reprezentantek Polski w rankingu FIVB wzrósł tym samym do 311,26 pkt, co pozwoliło im awansować na siódmą lokatę. Po raz ostatni nasze siatkarki zajmowały tak wysokie miejsce w 2011 roku, kiedy trenerem był Alojzy Świderek, a o sile kadry stanowiły Katarzyna Skowrońska-Dolata, Milena Radecka (Sadurek) czy Agnieszka Bednarek-Kasza.

Nawiązanie do tych czasów jest wspaniałym odrodzeniem żeńskiej reprezentacji, która pod wodzą Lavariniego nabrała wiatru w skrzydła i uwierzyła we własne możliwości. Na ten moment pozwoliło to wyprzedzić w rankingu FIVB reprezentacje Japonii, Dominikany i Rosji, która została usunięta z zestawienia. Nowymi liderkami rankingu zostały z kolei Amerykanki.

Czołowa dziesiątka rankingu FIVB siatkarek:

Stany Zjednoczone - 371,73 pkt Włochy - 366,00 pkt Brazylia - 352,65 pkt Serbia - 345,74 pkt Turcja - 337,91 pkt Chiny - 335,36 pkt Polska - 311,26 pkt Japonia - 308,28 pkt Dominikana - 269,41 pkt Holandia - 258,44 pkt

Polki czeka teraz udział w turnieju finałowym, który odbędzie się w dniach 12-16 lipca w amerykańskim Arlington. W ćwierćfinale zawodniczki Lavariniego zmierzą się z Niemkami.