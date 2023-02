Klub Polaków jest jak walec. Pobili rekord. Sieją postrach w lidze

Sir Safety Perugia od początku sezonu prezentuje rewelacyjną formę. Zawodnicy Andreii Anastasiego nie przegrali jeszcze żadnego spotkania. Na dodatek zdobyli już dwa trofea - Superpuchar Włoch i Klubowe Mistrzostwo Świata. Drużyna Wilfredo Leona i Kamila Semeniuka znakomicie zaprezentowała się również w niedzielnym spotkaniu 20. kolejki Serie A1 z Top Volley Cisterna - wygrała 3:0 i przedłużyła niesamowitą serię zwycięstw.

REKLAMA

Zobacz wideo Efekt nowej miotły nie pomógł Skrze Bełchatów. Spotkanie skomentował trener Ślepska Malow Suwałki, Dominik Kwapisiewicz

Niesamowita seria drużyny Kamila Semeniuka i Wilfredo Leona. Absolutny rekord. Andrea Anastasii chwali polskich siatkarzy

Trener Perugii dał nieco odpocząć w tym spotkaniu Semeniukowi i Leonowi. Pierwszy z Polaków spędził część meczu na ławce i w całej rywalizacji zdobył zaledwie punkt. Z kolei Leon zakończył spotkanie z sześcioma punktami na koncie.

Pierwszy set był dość wyrównany. Dopiero w końcówce Perugia była w stanie zbudować dwupunktową przewagę i ostatecznie triumfowała 25:23. Z kolei druga partia była całkowitą dominacją drużyny Anastasiego - 25:18. Nieco więcej problemów napotkali w trzecim secie. To rywale dość niespodziewanie doszli do głosu. Prowadzili już nawet sześcioma punktami (15:9), ale w końcówce Perugia wyrównała i ostatecznie wygrała 25:22 i w całym meczu 3:0.

Siatkówkę czeka bunt i rewolucja? "Kilka czołowych drużyn musiałoby przestać grać"

Wygrana z Top Volley Cisterna była 33. zwycięstwem dla Perugii z rzędu w tym sezonie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Obecny bilans siatkarzy Anastasiego to 33 wygrane i 0 porażek, co jest absolutnym rekordem. Po raz ostatni przegrali w maju 2022 roku - wówczas ulegli 0:3 Lube Civitanova w finale play-off.

Perugia z kompletem zwycięstw prowadzi w Serie A1 i ma już 20 punktów przewagi nad drugim Azimutem Modena. Duży wpływ na sukces zespołu w lidze mają Polacy. Semeniuk zdobył 163 punkty. Jeszcze większym dorobkiem może pochwalić się Leon - 233. Perugia pozostaje niepokonana również w Lidze Mistrzów. Pewnie awansowała do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Berlin Recycling Volleys.

Głos w sprawie serii zwycięstw Perugii zabrał sam Anastasii. - To nie jest żaden rekord. Być może pod koniec sezonu będziemy się tym zajmować. (...) Moim zdaniem to dziwny sezon, bo gra do lutego bez porażki jest niespotykana. Myśleliśmy, że ten rok od samego początku może być dla nas znacznie trudniejszy. Pamiętajmy jednak, że zespół został zbudowany, by wygrywać poszczególne wydarzenia sezonu. Przed nami Puchar Włoch, granie w Lidze Mistrzów. Wiemy, że będzie trudno - podkreślił w rozmowie z TVP Sport.

Anastasi docenił również wpływ reprezentantów Polski na niesamowitą serię klubu. - Pracujemy nad rzeczami ważnymi w kontekście kolejnych rywali i staramy się podchodzić do wszystkiego z dystansem. Jest to możliwe dzięki temu, że operuję świetnymi zawodnikami. Mam dwóch rewelacyjnych chłopaków z Polski - Wilfredo Leona i Kamila Semeniuka. Ten drugi to maszyna do trenowania, a pierwszy to wielki profesjonalista, który zawsze docenia przeciwników - zakończył.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Reprezentant Brazylii może trafić do Polski. "Może się zabawić"

Już 5 marca Perugia będzie miała okazję do podtrzymania passy zwycięstw. Tego dnia zmierzy się z Prisma Taranto w ramach 21. kolejki Serie A1.