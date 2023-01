Skra Bełchatów rozbita. Boleśnie. Klęska w ligowym klasyku

Mecz siedmiokrotnych mistrzów Polski - Asseco Resovii Rzeszów z dziewięciokrotnymi - PGE Skrą Bełchatów zawsze był klasykiem polskiej siatkówki. Często mecze były bardzo zacięte - np. trzy z czterech ostatnich kończyły się tie-breakami. Tym razem mecz całkowicie rozczarował ze względu na bardzo słabą postawę drużyny z Bełchatowa.

Kryzys PGE Skry trwa. Klęska w klasyku PlusLigi

Gospodarze w obecności 4200 widzów w pierwszym secie od stanu 4:4 zaczęli wypracowywać kilku punktową przewagę (11:5, 15:9). Potem mieli jednak chwilę zadyszki i rywale zmniejszyli straty (16:15). Końcówka należała jednak do Asseco Resovii, która wygrała 25:20. W drugiej partii rzeszowianie cały czas prowadzili i zwyciężyli 25:21. W trzecim secie całkowicie dominowali. PGE Skra zdobyła zaledwie trzynaście punktów. Rzeszowianie wygrali mecz gładko przede wszystkim dlatego, że mieli zdecydowanie lepszą skuteczność w ataku (66 do 45 proc.). Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobył Maciej Muzaj - siedemnaście, a dla przegranych 14 Aleksander Atanasijević - dziesięć. Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrano Fabia Drzyzgę, rozgrywającego Asseco Resovii.

Dla PGE Skry była to trzecia z rzędu, a już dwunasta porażka w 20 rozegranych pojedynkach w tym sezonie w Plus Lidze. Mają już więcej porażek niż w całym poprzednim sezonie (11). W efekcie bełchatowianie z 28 punktami zajmują dopiero jedenaste miejsce w tabeli. Do fazy play-off tracą trzy punkty. PGE Skrze lepiej idzie za to w europejskich pucharach, bo jest w 1/8 finału CEV Cup.

Asseco Resovia umocniła się na prowadzeniu w tabeli. Ma 50 punktów, pięć więcej niż Aluron CMC Warta Zawiercie, który przegrał na wyjeździe z AZS-em Olsztyn 0:3.

Asseco Resovia Rzeszów - PGE Skra Bełchatów 3:0 (25:20, 25:21, 25:13)

Asseco Resovia: Drzyzga 1, Muzaj 17, Kochanowski 7, Kozamernik 5, DeFalco 14, Cebulj 9, Zatorski (libero) oraz Kędzierski, Bucki (libero).

PGE Skra: Łomasz, Atanasijević 10, Bieniek 4, Kłos 2, Kooy 8, Lanza 8, Gruszczyński (libero) oraz Musiał 1, Mitić, Vasina, Rybicki.