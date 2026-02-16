Stało się! Mistrz Polski sprowadził wielką gwiazdę LM

ORLEN Wisła Płock w ostatnim meczu wygrała z Chrobrym Głogów (36:24) i obok Industrii Kielce jest głównym faworytem do mistrzostwa Polski. "Nafciarze" mają mocarstwowe plany, a najlepiej świadczy o tym najnowsza informacja transferowa.

Wielki hit ORLEN Wisły Płock. Gwiazda z Ligi Mistrzów

- Dołączenie do tak dużego i ambitnego klubu jak ORLEN Wisła Płock to dla mnie ogromny zaszczyt i spełnienie sportowych marzeń. Już rozpocząłem naukę języka polskiego i z niecierpliwością czekam, by ponownie poczuć wyjątkową atmosferę ORLEN Areny, spotkać Niebiesko-Biało-Niebieskich kibiców oraz stać się częścią klubu - zarówno na boisku, jak i poza nim. Gra w tak silnym zespole, pełnym jakości i talentu, jest dla mnie niezwykle ekscytującym wyzwaniem - powiedział Frederik Bjerre cytowany przez klubowe media społecznościowe.

O tym jak bardzo hitowy jest to transfer niech świadczy fakt, że mówimy o trzecim najskuteczniejszym zawodniku tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. 25-letni lewoskrzydłowy z ORLEN Wisłą Płock podpisał trzyletni kontrakt. Duńczyk dołączy do klubu od sezonu 2026/2027.

Kibice z Płocka doskonale znają Frederika Bjerre. W barwach duńskiego GOG rywalizował z ORLEN Wisłą w bezpośrednich starciach. W grudniu Płocczanie przegrali z tym przeciwnikiem 34:35, a w listopadzie pokonali go 30:28. W tych meczach Duńczyk zdobył odpowiednio dziewięć i siedem bramek

- W tym sezonie Ligi Mistrzów jego nazwisko coraz częściej pojawia się na ustach ekspertów i kibiców w całej Europie. Frederik Bjerre to prawdziwe objawienie rozgrywek - zawodnik stosunkowo młody, a już grający na najwyższym poziomie i wyróżniający się skutecznością oraz dojrzałością boiskową. To prawdziwa perełka dla ORLEN Wisły Płock. Duńczyk jest snajperem najwyższej klasy, a jego statystyki zarówno z gry w polu, jak i z linii 7. metra mówią same za siebie - powiedział dyrektor sportowy klubu Adam Wiśniewski.

- To zawodnik o bardzo dużej jakości sportowej, który z pewnością będzie dużym wzmocnieniem naszej drużyny i jeszcze bardziej podniesie jej poziom. Jego przyjście do Płocka pozwoli nam rywalizować na jeszcze wyższym poziomie i sięgać po kolejne sukcesy zarówno w Polsce, jak i w Europie - dodał w rozmowie z oficjalną stroną internetową klubu.