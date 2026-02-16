Jest synem legendy Legii. Właśnie zmienia klub

Marek Saganowski to postać, której kibicom polskiej piłki nie trzeba przedstawiać. Znakomity przed laty napastnik rozegrał 35 spotkań w barwach reprezentacji Polski i strzelił dla niej pięć goli. Jako piłkarz występował m.in. w duńskim Aalborgu BK czy angielskim Southampton. Najwięcej meczów zanotował jednak w Legii Warszawa, z którą zdobył trzy mistrzostwa i trzy puchary Polski. W akademii tego klubu wychowywał się także jego syn Franciszek. Teraz jednak 19-latek próbuje swoich sił gdzie indziej.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego o wypowiedzi Andżeliki Wójcik: To kłamstwo, za które powinna przeprosić trenerów

Syn Saganowskiego odszedł z Legii. To będzie jego trzeci kolejny klub

Saganowski junior w młodzieżowych drużynach Legii występował do lata 2024 r. Wtedy to przeniósł się do ŁKS-u Łódź, a więc kolejnego klubu, z którym mocno związany był jego ojciec. Wielkiej furory tam jednak nie zrobił, bo w drugiej ekipie ŁKS-u, występującej na poziomie II ligi, rozegrał raptem 721 minut. Zaledwie po roku zdecydował się więc na kolejny transfer - tym razem do Pogoni Siedlce.

W zespole I-ligowca zupełnie się jednak nie przebił. Od początku sezonu nie dostał nawet szansy na debiut. Nie rozegrał ani jednej minuty. W tej sytuacji zdecydowano się na następną zmianę barw. Informacje w tej sprawie przekazała ekipa Pogoni Siedlce. - Franciszek Saganowski rundę wiosenną spędzi na wypożyczeniu w Mławiance Mława - podano w króciutkim komunikacie na portalu X.

Tam zagra Franciszek Saganowski. Spotka byłego trenera Legii

Nowy klub Franciszka Saganowskiego w trwającym sezonie gra w III lidze, grupie I. Po 19 rozegranych meczach zajmuje 15. miejsce w tabeli, czyli tuż nad strefą spadkową. Trenerem Mławianki jest obecnie znany z pracy w Legii Warszawa Marek Gołębiewski. Saganowski z pewnością będzie liczył na więcej okazji do gry. Na co dzień występuje przede wszystkim na prawej obronie. Może też grać na prawym skrzydle.

Formalnie zawodnikiem Mławianki Saganowski pozostanie do 30 czerwca 2026 r., gdy zakończy się okres wypożyczenia. Wtedy też wygaśnie jego kontrakt z Pogonią Siedlce. Klub będzie mógł jednak skorzystać z opcji rocznego przedłużenia.