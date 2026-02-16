Rumuni zobaczyli, co wyprawia Legia bez Iordanescu. "Żenujące"

Edward Iordanescu przychodził do Legii Warszawa w czerwcu 2025 roku. Klub pokładał w nim duże nadzieje. - To trener, który w odpowiednim momencie wchodzi do naszego klubu. Wydaje mi się, że ostatni okres pracy trenera - czyli praca przy reprezentacji [Rumunii - red.] - to też nominacja, której nie dostaje każdy szkoleniowiec. To nagroda i pewnego rodzaju zaufanie, które daje gwarancję, że trener Edward Iordanescu jest odpowiednim człowiekiem na to stanowisko - mówił wówczas dyrektor sportowy klubu Michał Żewłakow.

Rzeczywistość okazała się jednak bolesna. 47-latek wytrzymał zaledwie cztery miesiące. Już 19 października po porażce z Zagłębiem Lubin pojawiły się głosy, że opiekun drużyny podał się do dymisji. Sprawę odkręcono, a Iordanescu pracował w Warszawie jeszcze przez... 11 dni. Zostawił zespół na 10. miejscu w tabeli Ekstraklasy.

Rumuńskie media o Legii. Po odejściu Iordanescu jest jeszcze gorzej

Od odejście Iordanescu Legia rozegrała dziewięć meczów w lidze i nie wygrała ani jednego! Zdobyła w tym okresie tylko sześć punktów i spadła do strefy spadkowej. W minionej kolejce zremisowała z GKS-em Katowice, a Widzew pokonał Wisłę Płock, spychając Warszawian na przedostatnie miejsce. Gry drużyny nie odmienił ani Inaki Astiz, ani Marek Papszun.

"Sytuacja Legii jest żenująca, biorąc pod uwagę, że mówimy o jedynym klubie w Polsce, który nie spadł z Ekstraklasy od zakończenia II wojny światowej. To byłby historyczny wyczyn" - opisuje rumuński portal as.ro. Twierdzi, że problemem nie był Iordanescu, a brak transferów i wsparcia.

"Wygląda na to, że podczas swojej kadencji w Legii Edi Iordanescu nie miał nic do powiedzenia w kwestii transferów. Zawodnicy, o których prosił, nie zostali pozyskani, a co więcej, klub sprzedał graczy wartych 17 milionów euro, bez ustalenia z trenerem i bez otrzymania czegokolwiek w zamian" - opisują dziennikarze.

Legia prawie na dnie

Z brakiem transferów mierzy się teraz Marek Papszun. Legia ma przed sobą "13 finałów", by nie skompromitować się spadkiem do 1. Ligi.

W najbliższej kolejce stołeczną ekipę czekają derby Mazowsza z Wisłą Płock. Przed startem tej serii gier Legia ma tylko punkt więcej od ostatniego Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. Jeden punkt więcej ma 16. Arka Gdynia.