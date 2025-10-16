Sensacja! Czterokrotna mistrzyni olimpijska kończy karierę w wieku 25 lat

Odejście Titmus z rywalizacji na światowych pływalniach jest dla wielu szokiem. Ledwie rok temu 25-latka zdobyła złoty medal olimpijski w wyścigu na 400m stylem dowolnym po fantastycznym pojedynku z Amerykanką Katie Ledecką i Kanadyjką Summer McIntosh.

Australijka po igrzyskach postanowiła zawiesić na rok karierę sportową, a teraz ogłosiła jej zakończenie. - Miałam okazję poznać życie bez pływania. Myślę jednak, że punktem zwrotnym dla mnie był czas przed igrzyskami w Paryżu. Zmagałam się wtedy z problemami zdrowotnymi, które mocno mną wstrząsnęły.

Rzeczonymi problemami zdrowotnymi była konieczność operacyjnego wycięcia guzów na jajniku. - To był pierwszy moment, w którym szerzej popatrzyłam na życie poza pływaniem. Zdałam sobie wtedy sprawę, że choć to pływanie było do tej pory dla mnie najważniejsze, są w życiu rzeczy znacznie ważniejsze.

25-latka ogłosiła pożegnanie się ze sportem za pomocą Instagrama. Oprócz jedenastominutowego filmu, w którym Australijka opowiada o powodach swojej decyzji, na koncie pojawił się też list napisany do... siedmioletniej Titmus.

- Marzenia, które masz... One wszystkie się spełniły. Dwa razy pojechałaś na igrzyska olimpijskie, a co więcej, wygrałaś! Osiągnęłaś więcej, niż mogłaś przypuszczać i możesz być z siebie dumna.

- W trakcie tej przygody poznałaś wielu niesamowitych ludzi, którzy pomagali ci na każdym kroku. Trenerzy, koledzy z reprezentacji, rywalki, sponsorzy, przyjaciele, rodzina, kibice. Pamiętaj, by im podziękować. Kiedy skończysz 25 lat, poczujesz, że to dobry moment na wyjście z basenu. Odejdziesz bez żalu. Będziesz spełniona i zadowolona. Ciesz się każdą chwilą. Uwierz mi, czas leci. - zakończyła list do siebie sprzed lat.

Ariarne Titmus jest czterokrotną mistrzynią olimpijską i sześciokrotną mistrzynią świata. Specjalizowała się w stylu dowolnym, posiada dwa rekordy świata - na 200m oraz w sztafecie 4x200m właśnie w tym stylu.