Fornal wszedł z drzwiami! Oto co robi w nowym klubie

Tomasz Fornal przez ostatnie 6 lat reprezentował barwy Jastrzębskiego Węgla. W tym czasie trzykrotnie zdobył mistrzostwo Polski, nie udało się jednak zatriumfować w rozgrywkach siatkarskiej Ligi Mistrzów.

O triumf w tych rozgrywkach Fornal powalczy w barwach nowej drużyny. W czerwcu ogłoszono, że 28-latek został zawodnikiem tureckiego Ziraat Bankasi Ankara. "Jest przywódcą, mocno serwuje i imponująco atakuje" - tak 28-latka opisano w klubowych mediach, zapewniając o ambitnych planach na sezon 2025/26. Dużo wskazuje na to, że na planach się nie skończy.

Fornal świetny od początku

W spotkaniu towarzyskim z Halkbankiem siatkarze z Ankary pokazali moc. Bezproblemowo ograli swojego rywala, zwyciężając 3:0. Przedsezonowa postawa drużyny imponuje tym bardziej, że ich wczorajszy rywal dotarł do turnieju Final Four zeszłosezonowej Ligi Mistrzów. Halkbank jednak przegrał oba mecze i zajął czwarte miejsce.

Jak zauważył siatkarski ekspert Jakub Balcerzak, Tomasz Fornal szybko zaaklimatyzował się w nowym zespole i zagrał bardzo dobry mecz. Balcerzak podzielił się swoją opinią na temat tego spotkania na Twitterze.

Nowa drużyna 28-latka w poprzednim sezonie zdobyła swoje czwarte mistrzostwo Turcji. Triumfowali też w latach 20/21, 21/22 oraz 22/23. Pierwszy mecz o stawkę drużny Ziraat Bankasi odbędzie się we wtorek, 21 października. W rywalizacji o Superpuchar Turcji po drugiej stronie siatki stanie drużyna Fenerbahce.