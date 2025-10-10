Gorzkie słowa rosyjskiej gwiazdy ws. Polski. Już wydał werdykt. "Niestety"

Rosyjscy sportowcy od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji ich kraju na Ukrainę (luty 2022 r.) pozostają na marginesie światowego sportu. Nieco lepiej wygląda ich sytuacja w pływaniu - w tegorocznych mistrzostwach świata w Singapurze mogli startować jako neutralni. Ale nie wszędzie ich sytuacja jest tak korzystna.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Chmielewski wicemistrzem świata w pływaniu! "Byłem podekscytowany"

Rosjanie nie zostaną wpuszczeni do Polski? Wicemistrz olimpijski nie ma złudzeń

2 grudnia w Lublinie rozpoczną się mistrzostwa Europy na krótkim basenie (25 m). I choć do startu imprezy zostało jeszcze trochę czasu, to Iwan Giriew, wicemistrz olimpijski z Tokio, wicemistrz świata z Gwangju (w obu przypadkach w konkurencji 4 x 200 m st. dowolnym) oraz mistrz świata z Singapuru (4x100 m stylem zmiennym), nie nastawia się na udział w niej.

- Niestety, ominą nas nie tylko etapy Pucharu Świata, ale z niemal stuprocentowym prawdopodobieństwem także Mistrzostwa Europy w grudniu w Polsce. Ponownie, z powodu ograniczeń wizowych - przyznał w wywiadzie dla agencji prasowej RIA Nowosti.

Rosjanie "odbili się" od Stanów Zjednoczonych i Kanady. Tak to nazwali

Co do wspomnianych etapów PŚ, to wcześniej rosyjska federacja przekazała RIA Nowosti, że "kadra pływacka nie weźmie udziału w etapach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie z powodu trudności logistycznych i organizacyjnych". Czyli przede wszystkim braku wiz, co jest związane z konfliktem zbrojnym pomiędzy Rosją a Ukrainą.

Sprawdź również: Oto różnica wieku między Otylią Jędrzejczak a jej partnerem. "To nie było przeszkodą"

Mistrzostwa Europy na krótkim basenie odbędą się w kompleksie Auqa Lublin. Potrwają do 7 grudnia, ma w nich wziąć udział ponad 600 pływaków z 44 europejskich krajów.