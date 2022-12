Media: Real Madryt podjął decyzję ws. Kyliana Mbappe. Ostateczną

Saga transferowa z udziałem Kyliana Mbappe nie ma końca. Co chwilę zagraniczne media piszą nowe informacji na temat przyszłości francuskiego gwiazdora. W maju tego roku wydawało się niemal pewne, że Mbappe przejdzie do Realu Madryt. Tym bardziej, że wszystkie jego wypowiedzi wskazywały, że bardzo chce tego transferu. Ostatecznie jednak zawodnik zdecydował się zostać w Paryżu.

REKLAMA

Zobacz wideo Rostkowski ocenił finał Marciniaka: Mecz Francja-Argentyna dobrze sędziowany przez Polaka

Armia czarownic wyszła z ukrycia i pomogła Messiemu. "Francja chroniona przez ciemne byty"

Real Madryt podjął decyzję w sprawie Mbappe

Wydawało się, że temat transferu Mbappe do Realu Madryt może wrócić latem przyszłego roku. Tymczasem hiszpańscy dziennikarze mają na ten temat inne zdanie. - Real Madryt nie chce tracić czasu na przyszłość Mbappe - to tytuł artykułu dziennika "Marca". - Klub podąża swoją drogą i nie obejmuje ona ponownego otwarcia negocjacji z Francuzem. Liderzy Realu chcą uciec od hałasu generowanego przez napastnika - piszą dziennikarze.

Według ich informacji Mbappe jest w sferze zainteresowań, ale w przeciwieństwie do poprzednich okienek transferowych, teraz prezesi Realu Madryt nie zamierzają tracić czasu na negocjacje z tym piłkarzem. Tym bardziej, że Mbappe zdecydował się kontynuować swoją karierę, jak piszą Hiszpanie, na katarskiej drodze. - Real zaczął budować drużynę bez względu na to, co się stanie z Mbappe. Teraz nic się nie zmieniło Wszystkie informacje o jego transferze do Realu Madryt do fajerwerki bez prochu - czytamy w dzienniku "Marca".

Tematem Mbappe w Realu Madryt zmęczeni są nawet sami zawodnicy najbardziej utytułowanej drużyny w Hiszpanii. Liderzy Realu Madryt mają być bowiem zmęczeni wielkim wysiłkiem włożonym przez prezesów w próbę pozyskania Mbappe. Irytuje też ich to, w jaki sposób Francuz odmówił transferu do stolicy Hiszpanii. Prezesi madryckiego klubu wzmacniają pozycję niektórych piłkarzy, takich jak Brazylijczycy: Vinicius oraz Rodrygo.

Dziennikarze uważają, że nikt w Realu Madryt nie zaprzecza jakoś, jaką mógłby wnieść Mbappe, ale podkreślają, że nikt nie zapłaciłby mu 100 milionów euro, które dostał od PSG za podpisanie kontraktu.

Mbappe w tym sezonie ma imponujący bilans. W 20 meczach PSG zdobył 19 bramek i miał pięć asyst. Na MŚ w Katarze w siedmiu spotkaniach zdobył aż osiem bramek i został królem strzelców turnieju.

Media: Cztery miesiące rozmów przyniosły efekt. Znana przyszłość Leo Messiego

PSG po 15 kolejkach jest liderem Ligue 1. Ma 41 punktów, pięć więcej od wicelidera RC Lens.