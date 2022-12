Media: Cztery miesiące rozmów przyniosły efekt. Znana przyszłość Leo Messiego

Latem 2021 roku Leo Messi przeniósł się z FC Barcelony do PSG. Argentyńczyk po tym jak zaaklimatyzował się w nowym miejscu, stał się ważną częścią nowej drużyny. Do tej pory w barwach paryskiego klubu rozegrał 53 mecze, w których strzelił 23 gole i zaliczył 29 asyst. Jego kontrakt wygasa w 2023 roku i coraz częściej mówi się o jego przyszłości.

REKLAMA

Zobacz wideo To będzie następny klub Grzegorza Krychowiaka? "Ma wszystko. Może walczyć o Ligę Mistrzów"

Znamy przyszłość Leo Messiego

Początkowo media podawały, że napastnik może wrócić do FC Barcelony lub trafić do jednego z klubów z MLS. PSG nie chce tak łatwo tracić piłkarza i zamierzało przedstawić mu ofertę przedłużenia umowy. Najnowsze informacje na ten temat przekazał Guillem Balague. Jego zdaniem dyrektor sportowy PSG Luis Campos po czterech miesiącach doszedł do porozumienia z Jorge Messim, który jest ojcem i agentem zawodnika. Negocjacje dotyczyły nowego kontraktu napastnika.

Manchester City wydał na niego fortunę, a Guardiola jest zażenowany. "Ma nadwagę"

Dziennikarz dodaje, że Messi zaakceptował wszystkie warunki i przedłużenie umowy ma zostać sfinalizowane po jego powrocie z wakacji. "Praktycznie wszystko zostało uzgodnione. Leo będzie zarabiał więcej niż obecnie (aktualnie inkasuje 41 milionów euro rocznie - przyp. red.). FC Barcelona nie przedstawiła żadnej oferty, więc nie chodzi o to, że Leo nie chce tam wrócić" - napisał Balague. I dodał, że nowy kontrakt zwiąże Argentyńczyka z PSG na trzy lub cztery lata.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Leo Messi z pewnością wróci do Paryża w bardzo dobrym humorze. Podczas niedawno zakończonego mundialu strzelił sześć goli, został wybrany najlepszym zawodnikiem całego turnieju, a Argentyna po 36 latach sięgnęła po tytuł mistrza świata.

Po 15 kolejkach PSG jest liderem tabeli Ligue 1 z dorobkiem 41 punktów. Nad drugim Lens ma pięć punktów przewagi. Klub z Paryża rozgrywki ligowe wznowi już 28 grudnia. Tego dnia o 21:00 zmierzy się ze Strasbourgiem.

Złamana kariera po brutalnym faulu. "Najgorszy jaki zobaczycie" [WIDEO]