Gwiazda Maroka i MŚ 2022 może zmienić klub. Rozmowy na szczycie

Maroko było zdecydowanie największą rewelacją zakończonego w niedzielę mundialu. Zawodnicy trenera Walida Regragui'ego wygrali trudną grupę (0:0 z Chorwacją i wygrane 2:0 z Belgią i 2:1 z Kanadą). W 1/8 finału sensacyjnie wyeliminowali 3:0 po rzutach karnych (0:0 po dogrywce) Hiszpanię, a w ćwierćfinale Portugalię (1:0). Dwa ostatnie mecze mundialu jednak przegrali - w półfinale z Francją 0:2 i w starciu o trzecie miejsce z Chorwacją 1:2.

REKLAMA

Zobacz wideo Dariusz Szpakowski o polskiej piłce. "Skończmy z tym polskim piekiełkiem"

Marek Papszun: Jestem gotowy do przejęcia reprezentacji Polski

Azzedine Ounahi trafi do Napoli?

Świetny występ reprezentacji Maroka na mistrzostwach świata wzbudził zainteresowanie wielkich europejskich klubów. Na brak ofert nie powinien narzekać 22-letni środkowy pomocnik Azzedine Ounahi, po którego ustawia się już kolejka chętnych. Kilka dni temu pisaliśmy, że zawodnikiem grającym w Anger SCO zainteresowani są Leicester, Olympique Marsylia, a nawet lider La Ligi - FC Barcelona.

Teraz według informacji dziennikarza Gianluci Di Marzio, prezesi Napoli, aktualnego lidera Serie A, podjęli już pierwsze rozmowy z agentem zawodnikiem na temat transferu. Angers chce około 20-25 milionów euro. Choć kontrakt 22-latka wygasa dopiero 30 czerwca 2026 roku, zespół z Ligue 1 jest gotowy sprzedaż piłkarza.

Co na temat transferu sądzi sam Ounahi?

- Dziś wszyscy wiemy, że są pewne zainteresowanie ze strony kilku klubów. Będzie to trudny wybór, bardzo ważny dla mojej kariery, Najważniejsze, by był właściwy. Nie wiem jeszcze, jak się potoczy sytuacja i do jakiego klubu trafię. Nie wiadomo też, czy transfer będzie już w styczniu, czy mogę pomogę klubowi do końca sezonu i dopiero wtedy odejdę - przyznaje Ounahi.

Nie ma on sprecyzowanego kierunku transferu.

- Nie mam ulubionej ligi, nie mam idealnego miejsca. Patrzę przede wszystkim na projekt sportowy. W klubie, do którego pójdę, chcę wciąż robić postępy i pokazywać swoje umiejętności - dodał Ounahi.

Ounahi był jednym z filarów drużyny Maroka i wszystkie spotkania rozpoczynał w wyjściowym składzie. Jedynym wyjątkiem był mecz o trzecie miejsce, w którym wszedł na boisko w 56. minucie. Na arenach mundialu rozegrał łącznie 571 minut.

Ounahi w tym sezonie w Angers SCO zagrał w czternastu meczach. Nie miał jednak gola, ani asysty.

Diabelskie podszepty szarych eminencji. To oni pogrążyli Brzęczka i Michniewicza?

Angers SCO po 15. kolejkach z ośmioma punktami zajmuje ostatnie miejsce w Ligue 1. Do bezpiecznej strefy traci pięć punktów.