Sergio Ramos wrócił do gry. Kibice PSG dali znać, co o nim myślą. Boleśnie [WIDEO]

Leo Messi, Sergio Ramos, Aschraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum – to piłkarze, którzy dołączyli zeszłego lata m.in. do Neymara, Kyliana Mbappe, Marco Verattiego i innych. I znowu to okazało się za mało, żeby zawojować Europę. Paryżanie po raz kolejny nie obronili przewagi z pierwszego meczu i odpadli w 1/8 finału po rywalizacji z Realem Madryt. W tamtym momencie sezon dla francuskiego klubu w zasadzie się zakończył. PSG ma ogromną przewagę w Ligue 1 i zdobędzie mistrzostwo kraju, ale to zdecydowanie za mało.

Sergio Ramos wygwizdany przez własnych fanów

Cierpliwość stracili również kibice. W pierwszym meczu ligowym po odpadnięciu z Ligi Mistrzów kibice PSG wygwizdali m.in. Neymara i Leo Messiego, który zdecydowanie zawodzi odkąd przeszedł z Barcelony do Paryża. Wszystko wskazuje na to, że fani PSG mają też negatywny stosunek do Sergio Ramosa. Przygoda Hiszpana w PSG też nie układa się tak,jakby wymarzyły sobie tego obie strony. Ramos od początku pobytu w Paryżu zmaga się z urazami. Do zeszłego weekendu zagrał raptem pięć razy. Ostatni raz pod koniec stycznia. W meczu ligowym z Lorient miał pojawić się w wyjściowym składzie. Tak się jednak nie stało, ale Ramos i tak zaliczył występ. Pojawił się na boisku na ostatnie 18 minut zmieniając Marquinhosa.

Wtedy swoje niezadowolenie wyrazili kibice PSG. W momencie, kiedy Ramos wchodził na plac gry fani zaczęli gwizdać i buczeć i środkowego obrońcę. Tak samo było przy każdym kontakcie Hiszpana z piłką. Najwyraźniej kibice są rozgoryczeni tym, że były gwiazdor Realu Madryt miał zapewnić jakość w defensywie, a przez kontuzje jest w zespole praktycznie nieobecny.

- Wszyscy jesteśmy dotknięci. Myślę, że to frustracja fanów z powodu wyników, nie sądzę, że było to skierowane przeciwko niemu. Jest wielkim mistrzem, zasługuje na szacunek jak wszyscy gracze w Paris Saint-Germain - powiedział po meczu trener Mauricio Pochettino.

PSG z łatwością wygrało kolejny mecz w Ligue 1. Paryżanie pokonali Lorient 5:1. Po dwa gole zdobyli Kylian Mbappe i Neymar, a jedną bramkę dołożył Leo Messi. PSG jest liderem ligi francuskiej z przewagą 12 punktów nad drugą Marsylią.