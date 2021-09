Manchester City odcina się od swojego piłkarza. Zdecydowana reakcja

Anglią wstrząsnęły informacje, które kilka dni temu podała agencja PA Media. Benjamin Mendy został oskarżony o cztery gwałty i jeden przypadek napaści na tle seksualnym przeciwko trzem osobom w wieku powyżej 16 lat. Wydarzenia te miały miejsce między październikiem ubiegłego roku a sierpniem tego roku. Oskarżenia przeciwko zawodnikowi Manchesteru City zostały już potwierdzone przez policję z Cheshire. Zawodnik został już zawieszony przez klub.

Manchester City odcina się od Mendy'ego. Produkty usunięte ze sklepu

Teraz Manchester City poszedł o krok dalej i usunął ze sklepu internetowego wszystkie trykoty, które miały nadrukowane nazwisko piłkarza. Jak informuje "The Telegraph", każda próba wyszukania hasła „Mendy" lub „Benjamin Mendy" w sklepie internetowym klubu powoduje przekierowanie użytkownika na stronę główną. Nie zniknął za to profil piłkarza na oficjalnej stronie klubu, aczkolwiek istnieje tam wzmianka o tym, że Mendy jest obecnie zawieszony.

Kłopoty Mendy'ego. Trafił do aresztu, czeka na rozprawę

Mendy pojawił się już w sądzie w związku ze sprawą, po czym został osadzony w więzieniu HMP Altcourse w Liverpoolu. Jak informuje "The Sun", piłkarz był w szoku, że nie pozwolono mu wrócić do swojej wartej 5 milionów funtów rezydencji. Wniosek o wyjście za kaucją został odrzucony.

W piątek odbyło się przesłuchanie wstępne w sprawie. Jak informują brytyjskie media, zawodnik odezwał się na nim tylko raz, by potwierdzić swoje dane. Kolejne przesłuchanie ma odbyć się 15 listopada, a prawniczka zawodnika - Eleanor Laws - zapowiedziała, że piłkarz zaprzeczy wszelkim zarzutom.

Rozprawa zawodnika Manchesteru City ma odbyć się 24 stycznia. Do tej pory Mendy ma przebywać w więzieniu. Wszystko to dlatego, iż odrzucono jego wniosek o zwolnienie za kaucją, której wysokość miała opiewać na 5 milionów funtów.

Benjamin Mendy do angielskiego klubu trafił w 2017 roku z AS Monaco. Manchester City zapłacił za niego 50 milionów funtów. W ubiegłym sezonie zagrał w 20 spotkaniach Manchesteru City we wszystkich rozgrywkach. Zdobył w nich dwie bramki i miał tyle samo asyst. W reprezentacji Francji ma on za sobą dziesięć spotkań.

W tym sezonie Mendy zagrał w dwóch z trzech meczów mistrzów Anglii. W starciach z Leicester w meczu o Tarczę Wspólnoty oraz ligowym z Tottenhamem był podstawowym zawodnikiem. Oba mecze Manchester City przegrał 0:1.