Cristiano Ronaldo wypalił do kolegów. "Nie będę cheerleaderką"

Cristiano Ronaldo po 12 latach wrócił do Manchesteru United. Portugalczyk udanie zadebiutował w nowej drużynie. W swoim debiucie przeciwko Newcastle United Ronaldo strzelił dwie bramki i przyczynił się do wygranej 4:1.

W Manchesterze wiąże się wielkie nadzieje z powrotem Portugalczyka. Manchester United czeka od 2013 roku na mistrzostwo Anglii. Od tego czasu większe sukcesy święci lokalny rywal – Manchester City. To właśnie do tego klubu Ronaldo był bliski przejścia w oknie transferowym, ale ostatecznie wylądował w swoim byłym zespole. Teraz ma poprowadzić Manchester z powrotem na szczyt.

Cristiano Ronaldo motywował kolegów. Płomienna przemowa

Cristiano zdaje sobie z tego sprawę i tego nie ukrywa. "The Sun" poinformował, że Ronaldo spotkał się z kolegami z drużyny i wygłosił płomienną przemowę, mającą zmobilizować piłkarzy do wysiłku i poświęcenia na rzecz klubu.

"Wróciłem do Manchesteru United z dwóch przyczyn. Po pierwsze, bo kocham ten klub. Po drugie, bo kocham mentalność zwycięzców, która panuje w tym klubie. Nie wróciłem tutaj, żeby być cheerleaderką. Jeżeli chcecie odnieść sukces, to musicie kochać ten klub całym sercem. Musicie jeść, spać i walczyć za ten klub. Niezależnie od tego czy gracie, czy nie, musicie wspierać swoich kolegów i zawsze dawać z siebie 100 procent. Jestem tu, by wygrywać i nic poza tym. Wygrana daje nam szczęście. Ja chcę być szczęśliwy, a wy?" – tak według źródła, na które powołuje się "The Sun", brzmiały słowa Ronaldo.

Piłkarz dodał, że obserwował poczynania Manchesteru przez ostatnie kilka lat. United radziło sobie znacznie gorzej niż w czasach, kiedy zespół był prowadzony przez Sir Aleksa Fergusona. Ronaldo sam miał stwierdzić, że klub "zaliczył upadek".

"Jesteście znakomitymi piłkarzami i wierzę w was, inaczej bym nie wrócił. Kibice będą was wspierać, jeżeli będziecie dawać z siebie wszystko. Chcę stworzyć mentalność zwycięzców po to, żeby ona pozostała, kiedy ja odejdę, a ta grupa piłkarzy zdominuje futbol, tak jak było to kiedyś. Dam z siebie wszystko, co najlepsze dla zespołu, ale potrzebuję waszego wsparcia. Jesteście gotowi, by walczyć? Jesteście gotowi zostawić wszystko na boisku?" – pytał się Cristiano. Po przemowie miał otrzymać aplauz od reszty drużyny.

Manchester United bardzo udanie zainaugurował nowy sezon w Premier League. Cristiano Ronaldo i spółka mają na koncie 10 punktów po czterech meczach i są liderami tabeli. We wtorek rozpoczną zmagania w Lidze Mistrzów. Ich rywalem będzie Young Boys Berno. Relacja z tego meczu w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.