Man United sprzeda piłkarza do PSG? Agent Ronaldo pośrednikiem transferu last minute

- Jorge Mendes działa jako pośrednik próbujący ściągnąć Anthony'ego Martiala do PSG, co jest niezwykle skomplikowane - czytamy na Twitterze. Według dziennikarza hiszpańskiej redakcji portalu Goal.com to "Manchester United nie wydaje się być na siłach, by podjąć się tego zadania". Obecnie według portalu Transfermarkt.de Martial kosztuje 45 mln euro, a jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.

Manchester United może pozbyć się zawodnika w ostatnim dniu okienka. Agent Ronaldo przyspieszy transfer?

To nie pierwszy raz, gdy Jorge Mendes - agent Cristiano Ronaldo - miał się zaangażować w transfer Martiala. Zdaniem mediów Portugalczyk miał pośredniczyć także w podpisaniu kontraktu Francuza z Manchesterem United. Miało to miejsce w 2015 roku. Portal 90min.com podaje natomiast, że PSG wykazało zainteresowanie piłkarzem przez oferty spływające do klubu z Realu Madryt. Ma on być zastępstwem dla Kyliana Mbappe.

Transfer wydaje się być jednak bardzo trudny. - To nie jest coś, czego chce trener [Ole Gunnar Solskjaer]. Obecnie bardzo się cieszy, że ma takiego zawodnika w drużynie, z powodu wielu opcji w ofensywie - dodają źródła blisko związane z Manchesterem United. Dodajmy, że w ostatnim czasie klub ogłosił sensacyjny powrót Cristiano Ronaldo do drużyny.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez klub, Manchester United zapłacił 15 milionów euro, które ma trafić na konto włoskiego zespołu w ciągu pięciu lat. Dodatkowo, 8 milionów euro zostało zawarte w formie bonusów za osiągnięcie określonych celów sportowych.

Anthony Martial trafił do Manchesteru United sześć lat temu z AS Monaco za 60 mln euro. Napastnik rozegrał w klubie z Premier League 261 meczów, w których strzelił 78 goli oraz zanotował 50 asyst.