Media: Haaland może być bohaterem transferowego hitu. Wszystko zależy od Kyliana Mbappe

W ostatnich dniach szczególnie głośno jest o potencjalnym transferze Kyliana Mbappe do Realu Madryt. Królewscy złożyli ofertę w wysokości 170 milionów euro podstawy oraz 10 milionów w formie bonusów. Paris Saint-Germain jak dotąd nie odpowiedziało na tę ofertę, natomiast klub poszukuje następcy reprezentanta Francji. W tym może im pomóc Mino Raiola.

Media: Erling Braut Haaland następcą Kyliana Mbappe? Mino Raiola rozpoczął działania

Jak informuje "The Telegraph", Paris Saint-Germain złożyło zapytanie do agenta Mino Raioli o sytuację Erlinga Brauta Haalanda z Borussii Dortmund. Wicemistrz Francji widzi w Norwegu następcę Kyliana Mbappe, który może odejść do Realu Madryt. Od lata przyszłego roku w kontrakcie Haalanda pojawi się klauzula w wysokości 75 milionów euro, co oznacza, że teraz trzeba zapłacić za niego zdecydowanie więcej.

Abdellah Boulma z FIFA.com oraz francuskie "L’Equipe" informują, że Mino Raiola rozpoczął pracę nad finalizacją transferu reprezentanta Norwegii do PSG. Alternatywą dla Les Parisiens pozostaje Richarlison z Evertonu. Na ten moment nie wiadomo, ile Borussia Dortmund może otrzymać za swojego napastnika. Jeżeli jednak Mbappe pozostanie w Paryżu na kolejny sezon, to temat transferu Erlinga Brauta Haalanda upadnie.

Erling Braut Haaland występuje w Borussii Dortmund od stycznia 2020 roku, kiedy to odszedł za 20 milionów euro z RB Salzburg. Napastnik reprezentacji Norwegii zagrał w 64 oficjalnych spotkaniach, w których zdobył 63 bramki oraz zanotował 18 asyst. Jego umowa z BVB jest ważna do końca czerwca 2024 roku.