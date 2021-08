Gary Neville wypunktował transfer Ronaldo. "Nie będzie mistrzostwa"

Manchester United ogłosił w miniony piątek, że starym-nowym zawodnikiem Czerwonych Diabłów został Cristiano Ronaldo. Portugalczyk podpisał kontrakt ważny do końca czerwca 2023 roku z opcją jego przedłużenia o kolejny sezon. Juventus na sprzedaży napastnika zarobił 15 milionów euro, a ta kwota może wzrosnąć do 23 milionów euro po wypełnieniu określonych bonusów. Ronaldo w najbliższych dniach przejdzie testy medyczne i złoży podpis pod umową.

Gary Neville nie wierzy w mistrzostwo Anglii po przyjściu Cristiano Ronaldo. "Nie będę się z tego wycofywał"

Gary Neville został zapytany o transfer Cristiano Ronaldo do Manchesteru United na antenie Sky Sports. Były zawodnik Czerwonych Diabłów przyznał, że pomimo powrotu Portugalczyka na Old Trafford są inni faworyci do zdobycia mistrzostwa Anglii. "Kiedyś powiedziałbym, że po takich transferach Manchester United zdobędzie tytuł z dziesięcioma punktami, ale teraz Premier League jest niezwykle silna. Typowałem, że tytuł zdobędzie Manchester City, za nimi będzie Chelsea, a na trzecim miejscu Manchester United" – powiedział były trener Valencii.

"Nie będę się z tego wycofywał, ponieważ przyszedł Cristiano Ronaldo. Nie sądzę, że taki transfer czyni ich lepszym zespołem od Chelsea, która wygrała Ligę Mistrzów oraz od Manchesteru City, który zdobył tytuł z 20 punktami przewagi. Na pewno to ich zbliży do mistrzostwa, ale nie w tym sezonie, po prostu jestem pragmatyczny. Ronaldo i Varane mają mentalność zwycięzców" – dodał Neville.

Cristiano Ronaldo występował w Manchesterze United w latach 2003-2009. Napastnik zagrał wówczas w 292 oficjalnych spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 118 bramek oraz zanotował 69 asyst. Portugalczyk zdobył wtedy trzy mistrzostwa Anglii, Ligę Mistrzów czy dwie Tarcze Wspólnoty. Ronaldo prawdopodobnie zadebiutuje tuż po przerwie na reprezentacje, konkretniej 11 września w meczu z Newcastle United.