Marcin Bułka może zmienić klub. PSG skróci wypożyczenie i go odeśle?

Marcin Bułka występował już w dwóch wielkich klubach, jednak w żadnym nie udało mu się przebić do pierwszego składu. Do Paris Saint-Germain trafił w 2019 roku, po trzyletniej przygodzie w młodzieżówkach Chelsea. W poprzednim sezonie bramkarz wystąpił w zaledwie dwóch meczach, po czym władze francuskiego klubu zdecydowały się wysłać go na wypożyczenie. Okazuje się, że w Cartagenie także nie ma szans na regularną grę (zagrał w czterech meczach i stracił siedem goli). Przez to prawdopodobnie zmieni klub szybciej, niż by się tego spodziewał.

Marcin Bułka ponownie na wypożyczeniu? Bramkarz szuka szans na regularną grę

O zainteresowaniu Marcinem Bułką ze strony Dinama Bukareszt (Rumunia) poinformował Piotr Koźmiński z portalu "WP SportoweFakty". Kluczową rolę ma odegrać sytuacja finansowa rumuńskiego klubu, która zdaniem dziennikarza w ostatnich tygodniach znacznie się poprawiła, a Dinamo wypłaciło piłkarzom zaległe pensje. Warto wspomnieć, że w drużynie występuje również inny Polak, Janusz Gol.

Władze Paris Saint-Germain zastanawiają się, czy nie skrócić wypożyczenia Marcina Bułki i dojść do porozumienia z innym klubem, tym razem z Niemiec. Marco Conterio z "Tuttomercato" donosi, że sytuację 21-letniego bramkarza obserwuje VfL Wolfsburg, grający w Bundeslidze. Wciąż nie podano natomiast szczegółów dotyczących prowadzenia ewentualnych rozmów między obiema stronami.

Zdecydowanie większe szanse na regularną grę Bułka otrzymałby w Rumunii. Dinamo Bukareszt zakończyło poprzedni sezon na 8. miejscu w tabeli. Aktualnie zespół ze stolicy kraju po 19 kolejkach utrzymuje się na 11. lokacie rumuńskiej ekstraklasy z bilansem ośmiu wygranych, czterech remisów i dziewięciu porażek.

VfL Wolfsburg z kolei podtrzymał w ostatniej kolejce Bundesligi serię czterech meczów bez porażki (dwa remisy i dwa zwycięstwa). Na półmetku sezonu klub znajduje się na 4. miejscu w tabeli gwarantującym awans do Ligi Mistrzów, a do wicelidera (RB Lipsk; 35 pkt) traci zaledwie trzy punkty. W obecnym sezonie Wolfsburg poniósł tylko dwie porażki.