Lewandowski walczy o kolejne rekordy. W jednym musi mu pomóc Thomas Mueller

Po meczu 18. kolejki Bundesligi z Schalke Robert Lewandowski ma na swoim koncie 23 bramki. Thomas Mueller w tamtym spotkaniu ustrzelił dublet, dzięki czemu ma w tym sezonie dziewięć goli. Piłkarze Bayernu mogą więc pobić rekord z sezonu 2008/2009, który należy do piłkarzy Vfl Wolfsburg – Grafite oraz Edina Dzeko. Bośniak zdobył w tamtych rozgrywkach 26 goli, a Brazylijczyk został królem strzelców z 28 bramkami. Żadnemu innemu duetowi w historii Bundesligi nie udało się osiągnąć tak znakomitego wyniku.

Zobacz wideo Lewandowski po raz 23.! Pokonał obrońcę i położył bramkarza [ELEVEN SPORTS]

Lewandowski goni za kolejnym rekordem. Wraz z Muellerem chcą pobić wynik Grafite i Dzeko

Robert Lewandowski i Thomas Mueller mają łącznie 32 bramki w lidze, a do rekordu brakuje im 22 trafień. Zakładając, że Lewandowski pobije rekord Gerda Muellera z sezonu 1971/1972 i strzeli co najmniej 41 goli, to Thomas Mueller musi zdobyć pięć bramek, aby pobicie rekordu duetu Dzeko-Grafite stało się faktem.

Głównym celem Roberta Lewandowskiego jest jednak pobicie rekordu Gerda Muellera, który w sezonie 1971/1972 strzelił 40 goli w jednym sezonie Bundesligi. We wszystkich rozgrywkach Robert Lewandowski zdobył 26 bramek i zanotował trzy asysty w 24 meczach.