Włosi zobaczyli, co zrobił Zalewski i od razu ogłosili. "Wspaniały"

Nicola Zalewski ma za sobą kolejny udany występ w barwach Atalanty Bergamo. Choć jego zespół od 18. minuty i bramki Sama Beukemy przegrywał z Napoli 0:1, ostatecznie odwrócił losy spotkania. I spora w tym zasługa właśnie reprezentanta Polski. To on zaliczył asystę przy wyrównującym trafieniu Mario Pasalicia. Posłał znakomite zagranie z rzutu rożnego idealnie na głowę Chorwata. W 81. minucie wynik na 2:1 dla Atalanty ustalił za to Lazar Samardzić, który głową zamknął dośrodkowanie Lorenzo Bernasconiego. Po meczu Zalewski mógł więc liczyć na dobre recenzje ze strony włoskich mediów.

Asysta Zalewskiego zrobiła swoje. "Występ pełen jakości"

Zdaniem przeważającej części z nich Polak należał do grona najlepszych zawodników na boisku. Dlatego też otrzymał notę od nich "7" w 10-stopniowej skali. - Miał kilka pomysłów, ale nie udało mu się ich zrealizować w pierwszej połowie. Druga połowa to już zupełnie inna historia, a wszystkie zagrania nogami wykonywał świetnie - napisało o nim tuttomercatoweb.com.

W podobnym tonie grę Polaka podsumował portal 11contro11. - Żywiołowy i kreatywny, stwarzał problemy na skrzydle i perfekcyjnie asystował przy rzucie rożnym przy golu Pasalicia. Występ pełen jakości i charakteru - ocenił.

Zalewski najlepszy na boisku? Włosi orzekli. "Wspaniały mecz"

Z kolei włoski Eurosport przyznał Zalewskiego tytuł MVP. - Rozegrał wspaniały i konsekwentny mecz, wykazując się zarówno energią, jak i jakością. Zaliczył idealną asystę przy golu Pasalicia i wprowadził obronę Napoli w kryzys - mogliśmy przeczytać. "Siódemkę" naszemu piłkarzowi dała też stacja Sky Sport.

Nieco niżej Polaka oceniło virgilio.it, które wystawiło mu "6,5". - Asysta przy rzucie rożnym do Pasalicia. - uzasadniono krótko. Jeszcze mniej, bo zaledwie "6" Zalewski otrzymał od serwisu calcioatalanta.it. - Nie tak dobry, jak poprzednio, mimo że Mazzocchi, jego bezpośredni przeciwnik, nie grał w podstawowym składzie zbyt często i z pewnością nie był regularnym zawodnikiem. Nieco więcej energii, gdy podłączał się Bernasconi. Miał kilka sytuacji, w których udało mu się zmierzyć bezpośrednio z przeciwnikiem - podsumowano.