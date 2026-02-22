"Zakazana" oprawa pojawiła się na stadionie. Nawrocki bronił kibiców

W listopadzie zeszłego roku Polska zremisowała 1:1 z Holandią w spotkaniu rozgrywanym na Stadionie Narodowym. W jego trakcie stowarzyszenie "To My Polacy" prowadziło zorganizowany doping, a w drugiej połowie na murawie pojawiły się race. Kibice mieli wnieść też specjalną oprawę, ale miała być za duża i niezgłoszona wcześniej do służb, przez co nie mogła zostać przepuszczona przez kontrolę. Oprawa ostatecznie pojawiła się w formie multimedialnej na Pałacu Prezydenckim - na niej widać było orła w koronie i napis "Do boju Polsko". Teraz ta oprawa krąży po całej Polsce i pojawia się na innych stadionach.
Wspomniana oprawa pojawiła się przy okazji niedzielnego spotkania I ligi między Śląskiem Wrocław a Odrą Opole, o czym poinformował Filip Macuda ze Sport.pl. Kibice Śląska zainicjowali też odśpiewanie hymnu państwowego. Poza wspomnianą oprawą pojawiły się transparenty o treści "Bóg. Honor. Ojczyzna" i "Śląsk Wrocław. Opolszczyzna".
Wcześniej oprawa z "Do boju Polsko" gościła na stadionie Łódzkiego Klubu Sportowego, Górnika Zabrze czy Motoru Lublin.
Współpraca Polskiego Związku Piłki Nożnej ze stowarzyszeniem "To My Polacy" zakończyła się 3 lutego br., o czym poinformowała federacja. To wyklucza zorganizowany doping przy okazji marcowego meczu Polski z Albanią w półfinale baraży.
Sprawa ze wspomnianą oprawą zrobiła się polityczna i zaangażował się w nią nawet prezydent RP Karol Nawrocki.
- Widziałem tę oprawę. Podjąłem decyzję, by wyświetlić ją na Pałacu Prezydenckim, więc nie widziałem w niej nic dziwnego. Widziałem napis "do boju Polsko", widziałem orła w zamkniętej koronie. Ciężko mi odpowiedzieć, czemu patriotycznej oprawy nie pozwolono pokazać na meczu. Kibice, którzy upominają się o Polskę, kibicują Polsce, zdzierają swoje gardła dla Polski, przygotowują piękne oprawy i jak rozumiem, także je opłacają, są częścią naszego społeczeństwa i powinni mieć możliwość artykułowania swojego przywiązania do Polski i do reprezentacji - mówił Nawrocki w rozmowie z Radiem Wnet.