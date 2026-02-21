Dwóch Polaków w kadrze Interu na mecz! Zieliński ma kolegę

Jeszcze wiosną w zeszłym sezonie dwóch naszych rodaków w kadrze meczowej Interu Mediolan nie dziwiło nikogo. Oprócz Piotra Zielińskiego w tym klubie grał także Nicola Zalewski. On odszedł jednak latem do Atalanty i Zieliński znów został sam. Rzecz jasna ta samotność mu nie wadziła, w bieżących rozgrywkach uzyskał życiową formę. Jednak wiele wskazuje na to, że po kilku miesiącach przerwy znów będziemy mieć dwóch Polaków w składzie zespołu z Mediolanu.

Inter zdziesiątkowany. Polak dostanie swoją szansę?

Inter do ligowego starcia z Lecce przystąpi poważnie osłabiony. Napastnik Lautaro Martinez wypadł z kontuzją na kilka tygodni, środkowy pomocnik Nicolo Barella jest zawieszony za kartki, a inny środkowy pomocnik Hakan Calhanoglu i wisi za nadmiar napomnień, i jest kontuzjowany. Po przegranym meczu z Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów niepewny był też status Piotra Zielińskiego, któremu też zdrowie nieco dokuczało. Jednak Polak ostatecznie jest gotów. Tak czy inaczej, wszystkie te absencje sprawiły, że otworzyła się szansa dla zawodników z grającego w Serie C (trzeci poziom rozgrywkowy) Interu U-23. I właśnie dzięki temu naszych rodaków będzie dwóch.

Nikt nie spodziewał się jego transferu. Teraz zadebiutuje w Serie A?

Wedle słów dziennikarza poświęconego Interowi portalu fcinter1908.it Daniele Mariego, Cristian Chivu do Lecce zabrał dwóch zawodników trzecioligowych rezerw. Obaj to środkowi pomocnicy: 19-letni Słoweniec Luka Topalović i 21-letni Polak Iwo Kaczmarski. Nasz rodak jest ważną częścią drugiej drużyny. Uzbierał już prawie 1500 minut, a większość z 25-ciu spotkań zaczynał w pierwszym składzie. Do Mediolanu jest wypożyczony z Empoli, co było jednym z większych zaskoczeń letniego okienka w kontekście polskich piłkarzy. Wcześniej spędził 1,5 roku na wypożyczeniu w pierwszoligowej polskiej Miedzi Legnica, gdzie grał regularnie (46 spotkań).

Absencja Barelli i Calhanoglu może sprawić, że Kaczmarski wejdzie z ławki i złapie pierwsze minuty na poziomie Serie A. Szczególnie jeśli trzeba będzie bronić wyniku, bo Polak jest bardziej defensywnym pomocnikiem. Nawet od drugiego "podróżnika" między zespołami Topalovicia. Mecz Lecce - Inter rozpocznie się w sobotę 21 lutego o 18:00.