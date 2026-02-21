Godziny do startu Semirunnija, a tu taki komunikat. Coś pięknego

Igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie zbliżają się do końca. W niedzielę 22 lutego odbędzie się ceremonia zamknięcia najważniejsze zimowej imprezy czterolecia. Wiadomo już, kto poprowadzi polską reprezentację podczas tej podniosłej uroczystości.
- Chorążymi Olimpijskiej Reprezentacji Polski na ceremonię zamknięcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan Cortina2026 zostali… Władimir Semirunnij i Gabriela Topolska" - napisał Polski Komitet Olimpijski na portalu X.
Pierwszy to jeden z trzech medalistów podczas trwającej imprezy. Na 10 000 metrów został wicemistrzem olimpijskim w łyżwiarstwie szybkim. Poza nim, cieszyliśmy się z trzech krążków w skokach narciarskich. Dwa z nich indywidualnie zdobył Kacper Tomasiak (srebro na normalnej skoczni, brąz na dużej skoczni), zaś wspólnie z Pawłem Wąskiem wywalczył srebro w konkursie duetów.
Wraz z nim reprezentację poprowadzi Gabriela Topolska. Dla 24-letniej Białostoczanki to debiut w igrzyskach olimpijskich. Ćwierćfinał 1500 metrów w short tracku okazał się dla niej pechowy. Upadła, nie wywalczyła awansu i musiała przełknąć gorycz porażki. Warto dodać, że Semirunnij to także olimpijski debiutant.
Przypomnijmy, że w ceremonii otwarcia tegorocznych igrzysk chorążymi byli doświadczeni olimpijczycy: Kamil Stoch, dla którego to były szóste igrzyska, a także Natalia Czerwonka - na najważniejszej imprezie sportowej występująca po raz piąty w karierze.
Władimir Semirunnij już o 15:00 w sobotę będzie rywalizował w łyżwiarstwie szybkim w wyścigach ze startu wspólnego.