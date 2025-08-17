Nagle gruchnęły wieści o transferze Zalewskiego! Ależ hit

Na początku tego roku Nicola Zalewski został wypożyczony z Romy do Interu Mediolan. Zaledwie 15 meczów wystarczyło do tego, by Inter wykupił reprezentanta Polski za 6,3 mln euro. Zalewski zaliczył asystę w derbach Mediolanu (1:1), a także strzelił gola w rywalizacji z Torino (2:0). - Myślę, że zagrałem bardzo dobrze drugą część sezonu, ale przegraliśmy Scudetto - komentował Zalewski w jednym z wywiadów. Czy zostanie w Interze na kolejne sezony? Pojawiły się nowe, zaskakujące informacje.

To byłby hit z udziałem Polaka. Ligowy rywal Interu chce Zalewskiego

Włoscy dziennikarze - Fabrizio Romano czy Matteo Moretto - zgodnie informują na portalu X, że Zalewski znalazł się na liście życzeń Atalanty, która rozważa złożenie wstępnej oferty Interowi za reprezentanta Polski. Na razie klub rozmawia jedynie z otoczeniem zawodnika. Na razie nie wiadomo, na jaką kwotę wyceniany jest Zalewski. Atalanta zajęła trzecie miejsce w poprzednim sezonie ligi włoskiej, więc zagra w fazie ligowej Ligi Mistrzów.

Atalanta szuka kolejnego wahadłowego po tym, jak sprzedała Matteo Ruggeriego do Atletico Madryt, a także nie przedłużyła kontraktu z Juanem Cuadrado. Do tej pory Atalanta sprowadziła 17-letniego Honesta Ahanora za 17 mln euro. Atalanta wydała już blisko 80 mln euro na nowych zawodników.

Zalewski byłby drugim Polakiem w seniorskim zespole Atalanty, po Arkadiuszu Recy, który zagrał pięć meczów i był piłkarzem tego klubu w latach 2018-2022.

Aktualnie Atalanta jest w momencie rewolucji, ponieważ po dziewięciu latach współpracy z klubu odszedł Gian Piero Gasperini - on wybrał ofertę Romy. Jego następcą został Chorwat Ivan Jurić, który we Włoszech pracował w Genoi i Torino, a ostatnio spadł z Southampton z Premier League i został zwolniony.

Aktualnie trwają negocjacje między Interem a Atalantą ws. Nigeryjczyka Ademoli Lookmana, który jest wyceniany na 50 mln euro. Lookman nie wrócił na przedsezonowe zgrupowanie Atalanty i próbuje wymusić odejście do Interu. Romano i Moretto przekonują, że transakcje Lookmana i Zalewskiego na razie nie są ze sobą powiązane.