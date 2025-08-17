Tak matka Szczęsnego potraktowała Marinę. Nie mogła milczeć

Kilkanaście dni temu Marina Łuczenko-Szczęsna, żona Wojciecha, piłkarza FC Barcelony i byłego reprezentanta Polski zaprezentowała swoją najnowszą piosenkę pod tytułem "To co czuję". "Jest to nastrojowa ballada opowiadająca o miłości bez granic. Inspiracją do powstania tej piosenki był synek Marini i Wojciecha Szczęsnych - Liam. Utwór wywołał poruszenie nie tylko wśród wiernych fanów artystki" - pisał o tym Sport.pl.

Matka Wojciecha Szczęsnego znów napisała o jego żonie

Teraz Marina Łuczenko-Szczęsna była gościem programu "Dzień Dobry TVN". Właśnie tam zaśpiewała piosenkę "To co czuję". Na jej udział w programie oraz zaśpiewaną piosenkę zareagowała jej teściowa - Alicja Szczęsna.

"Kochana, Twoja piosenka jest przepiękna, a w wywiadzie byłaś naturalna i pełna uroku. Mam najzdolniejszą synową" - napisała Alicja Szczęsna na Instagramie.

Wpis mamy Wojciecha Szczęsnego Screen Instagram

Piosenkę "To co czuję" można zobaczyć w linku poniżej.

Relacje między Mariną Łuczenko-Szczęsną, a jej teściową są bardzo dobre. - Mamy bardzo dobre relacje. Widujemy się tak często jak tylko mamy możliwość - mówiła cztery lata temu Marina Łuczenko-Szczęsna.

Obie panie miały w sobotę mieszane uczucia po tym, jak drużyna Wojciecha Szczęsnego - FC Barcelona udanie zainaugurowała sezon ligowy. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka wygrał na wyjeździe z Mallorcą 3:0 (2:0). Z drugiej strony Wojciech Szczęsny nie znalazł się nawet w meczowym składzie. Między słupkami FC Barcelony zagrał Joan Garcia, a na ławce siedzieli Inaki Pena i Diego Kochen.

