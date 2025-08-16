Zginęło 21 osób, a 106 zostało rannych. Reprezentant Polski nie wytrzymał

W ostatnich latach na polskich drogach zrobiło się bezpieczniej. Jeszcze w 2019 roku w Polsce doszło do 30 288 wypadków drogowych, w których zginęło 2909 osób. Już rok później było zdecydowanie lepiej - 23 540 wypadków drogowych i 2491 ofiar śmiertelnych. W 2024 roku zginęło 1896 osób w 21 519 wypadkach.

Tak reprezentant Polski określił pijanych kierowców. "Jakim trzeba być z***em"

Pewne schematy jednak się nie zmieniają. W okolicach świąt, długich weekendów i wakacji dochodzi do większej liczby wypadków. Od kilku lat policja przedstawia dokładne statystyki dotyczące wypadków drogowych każdego dnia wakacji. I niestety piątek 15 sierpnia był pod tym względem bardzo złym dniem - w 88 wypadkach zginęło 21 osób, 106 zostało rannych. W dodatku policja zatrzymała aż 406 pijanych kierowców. Tę informację w ostrych słowach skomentował Paweł Bochniewicz - trzykrotny reprezentant Polski.

"Nie wiem jakim trzeba być z***em, żeby w tych czasach nie ogarnąć sobie transportu i wybrać prowadzenie po alkoholu" - napisał na Twitterze.

W trakcie tegorocznych wakacji dochodzi do większej liczby wypadków niż w zeszłym roku.

"Od początku wakacji doszło do 3587 wypadków (o 109 więcej niż rok temu), w których zginęło 255 osób (mniej o 35), zostało rannych 4080 osób (więcej o 187)" - poinformowała policja w mediach społecznościowych, apelując jednocześnie o większą ostrożność.

Jak możemy wyczytać w policyjnych statystykach, w 2024 roku uczestnicy ruchu pod wpływem alkoholu brali udział w 1 944 wypadkach drogowych (9 procent wszystkich wypadków). Zginęło w nich 258 osób (13,6 procent wszystkich zabitych), a 2 176 osób odniosło obrażenia (8,8 procent wszystkich rannych).