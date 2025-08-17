Oto kary po meczu Maccabi - Raków? Jest "przeciek" z Izraela

"Mordercy od 1939" - taki transparent wywiesili Izraelczycy na meczu Maccabi Hajfa z Rakowem Częstochowa w trzeciej rundzie Ligi Konferencji (spotkanie rozegrano w Debreczynie). Błyskawicznie zareagował na to choćby prezydent RP Karol Nawrocki. "Skandaliczny transparent wywieszony obraża pamięć o obywatelach polskich - ofiarach II wojny światowej, wśród których było trzy mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa" - przekazał.

Nowe wieści ws. skandalicznego transparentu kibiców Maccabi. Oto co ich czeka

Portal sport5.co.il ujawnił, jaka kara grozi izraelskiej drużynie. Dziennikarze piszą, że UEFA zdecydowała się wszcząć postępowanie karne po czwartkowym meczu. Zespół został już ukarany grzywną w wysokości 62 tys. euro za odpalenie rac przeciwko Torpedo Żodzino, a teraz za to przewinienie w meczu z Rakowem grozi mu kolejna kara. Zgodnie z przepisami UEFA, drużyna może otrzymać 25 tys. euro za każdy kolejny incydent.

Dodatkowo oskarżono Maccabi o "niewłaściwe zachowanie", co będzie skutkowało jeszcze wyższą sankcją. Dziennikarze z Izraela przypominają, że po meczu Szwajcaria - Serbia Serbowie zostali ukarani grzywną w wysokości 52 tys. euro za baner wywieszony na trybunach, który podważał niepodległość Kosowa. O możliwym wykluczeniu Maccabi z europejskich rozgrywek nikt jednak nie wspomina.

Prezes Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej Michał Banasiak nie ma wątpliwości, że Maccabi nie uniknie konsekwencji. - Spodziewam się kary, bo UEFA jest wyczulona na takie transparenty i zachowania, jakie widzieliśmy w Debreczynie. Wbrew temu, co sugeruje wielu komentujących, izraelskie kluby nie mają immunitetu i były już w przeszłości karane przez UEFA za zachowanie kibiców - chociażby Beitar Jerozolima - wyznał w rozmowie ze Sport.pl.

Jak się okazuje, ukarany może zostać również Raków. "W związku z meczem Ligi Konferencji UEFA 2025/2026, który odbył się 14 sierpnia 2025 r. w Debreczynie na Węgrzech, wszczęto postępowanie dyscyplinarne przeciwko klubom Maccabi Hajfa i Raków Częstochowa zgodnie z art. 55 Regulaminu Dyscyplinarnego UEFA" - napisano w komunikacie UEFA.

Może czekać go kara za: odpalanie fajerwerków (Art. 16 ust. 2 lit. c DR), przekazywanie wiadomości niestosownej dla wydarzenia sportowego (Art. 16 ust. 2 lit. e DR). "Organy dyscyplinarne UEFA podejmą decyzję w tej sprawie w odpowiednim terminie" - podkreślono.

Na ten moment nie ma jednak żadnych oficjalnych informacji. Raków po wyeliminowaniu Maccabi zmierzy się za to w IV rundzie el. Ligi Konfenrejci z Ardą Kyrdżali.