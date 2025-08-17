Oto kary po meczu Maccabi - Raków? Jest "przeciek" z Izraela

"Mordercy od 1939" - taki transparent wywiesili Izraelczycy na meczu Maccabi Hajfa z Rakowem Częstochowa w trzeciej rundzie Ligi Konferencji (spotkanie rozegrano w Debreczynie). Błyskawicznie zareagował na to choćby prezydent RP Karol Nawrocki. "Skandaliczny transparent wywieszony obraża pamięć o obywatelach polskich - ofiarach II wojny światowej, wśród których było trzy mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa" - przekazał.
Portal sport5.co.il ujawnił, jaka kara grozi izraelskiej drużynie. Dziennikarze piszą, że UEFA zdecydowała się wszcząć postępowanie karne po czwartkowym meczu. Zespół został już ukarany grzywną w wysokości 62 tys. euro za odpalenie rac przeciwko Torpedo Żodzino, a teraz za to przewinienie w meczu z Rakowem grozi mu kolejna kara. Zgodnie z przepisami UEFA, drużyna może otrzymać 25 tys. euro za każdy kolejny incydent.
Dodatkowo oskarżono Maccabi o "niewłaściwe zachowanie", co będzie skutkowało jeszcze wyższą sankcją. Dziennikarze z Izraela przypominają, że po meczu Szwajcaria - Serbia Serbowie zostali ukarani grzywną w wysokości 52 tys. euro za baner wywieszony na trybunach, który podważał niepodległość Kosowa. O możliwym wykluczeniu Maccabi z europejskich rozgrywek nikt jednak nie wspomina.
Prezes Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej Michał Banasiak nie ma wątpliwości, że Maccabi nie uniknie konsekwencji. - Spodziewam się kary, bo UEFA jest wyczulona na takie transparenty i zachowania, jakie widzieliśmy w Debreczynie. Wbrew temu, co sugeruje wielu komentujących, izraelskie kluby nie mają immunitetu i były już w przeszłości karane przez UEFA za zachowanie kibiców - chociażby Beitar Jerozolima - wyznał w rozmowie ze Sport.pl.
Jak się okazuje, ukarany może zostać również Raków. "W związku z meczem Ligi Konferencji UEFA 2025/2026, który odbył się 14 sierpnia 2025 r. w Debreczynie na Węgrzech, wszczęto postępowanie dyscyplinarne przeciwko klubom Maccabi Hajfa i Raków Częstochowa zgodnie z art. 55 Regulaminu Dyscyplinarnego UEFA" - napisano w komunikacie UEFA.
Może czekać go kara za: odpalanie fajerwerków (Art. 16 ust. 2 lit. c DR), przekazywanie wiadomości niestosownej dla wydarzenia sportowego (Art. 16 ust. 2 lit. e DR). "Organy dyscyplinarne UEFA podejmą decyzję w tej sprawie w odpowiednim terminie" - podkreślono.
Na ten moment nie ma jednak żadnych oficjalnych informacji. Raków po wyeliminowaniu Maccabi zmierzy się za to w IV rundzie el. Ligi Konfenrejci z Ardą Kyrdżali.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!