Hit nad hity! Gigant chce Kiwiora. Oferta na stole

Jakub Kiwior ma dość bogatą karierę zagraniczną. Grał w wielu państwach, w tym również we Włoszech. Tam reprezentował barwy Spezii Calcio. I już wkrótce znów może trafić na Półwysep Apeniński, ale tym razem do absolutnego giganta Serie A.

Jakub Kiwior na wylocie z Arsenalu? AC Milan walczy o Polaka. Pierwsza oficjalna oferta

Jak donosi tuttomercatoweb.com, po Polaka zgłosił się AC Milan. Nie tak dawno włoski klub sondował możliwość ściągnięcia obrońcy, planując spore roszady w defensywie. Ostatnio Arsenal wycenił Kiwiora i wszystko stało się jasne. Anglików rzekomo interesuje tylko możliwość transakcji definitywnej. I Milan odpowiedział na te żądania... składając ofertę. W jakiej wysokości? Tego nie wiadomo, ale Arsenal dał jasno do zrozumienia, że na propozycję poniżej 25 mln funtów nie przystanie.

Wcześniej o Polaka pytał też Juventus, ale do transferu czy złożenia oferty nie doszło. Na taki ruch zdecydowało się za to FC Porto, w którego barwach od tego lata występuje Jan Bednarek. Portugalski klub zaproponował jednak wypożyczenie z obowiązkiem wykupu, a Arsenal się na to nie zgodził. "Wypożyczenie z opcją wykupienia nie wchodzi zatem w grę, biorąc pod uwagę, że Kanonierzy odrzucili już około 27 milionów euro od FC Porto" - informowali dziennikarze.

Co Arsenal zrobi z Kiwiorem?

W poprzednim sezonie Kiwior dość często pojawiał się na murawie, szczególnie w jego drugiej części. Miało to jednak związek z kontuzją bezpośredniego rywala. Polak prezentował się dobrze, szczególnie w dwumeczu z Realem Madryt, ale eksperci nie dają mu większych szans na występy w nadchodzącej kampanii. A ta dla Arsenalu wystartuje już w niedzielę 17 sierpnia. I już na inaugurację dojdzie do hitu - piłkarze Mikela Artety zagrają z Manchesterem United. Początek o godzinie 17:30.