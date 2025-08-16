Hit nad hity! Gigant chce Kiwiora. Oferta na stole

Jakub Kiwior ma dość bogatą karierę zagraniczną. Grał w wielu państwach, w tym również we Włoszech. Tam reprezentował barwy Spezii Calcio. I już wkrótce znów może trafić na Półwysep Apeniński, ale tym razem do absolutnego giganta Serie A.
Jak donosi tuttomercatoweb.com, po Polaka zgłosił się AC Milan. Nie tak dawno włoski klub sondował możliwość ściągnięcia obrońcy, planując spore roszady w defensywie. Ostatnio Arsenal wycenił Kiwiora i wszystko stało się jasne. Anglików rzekomo interesuje tylko możliwość transakcji definitywnej. I Milan odpowiedział na te żądania... składając ofertę. W jakiej wysokości? Tego nie wiadomo, ale Arsenal dał jasno do zrozumienia, że na propozycję poniżej 25 mln funtów nie przystanie.
Wcześniej o Polaka pytał też Juventus, ale do transferu czy złożenia oferty nie doszło. Na taki ruch zdecydowało się za to FC Porto, w którego barwach od tego lata występuje Jan Bednarek. Portugalski klub zaproponował jednak wypożyczenie z obowiązkiem wykupu, a Arsenal się na to nie zgodził. "Wypożyczenie z opcją wykupienia nie wchodzi zatem w grę, biorąc pod uwagę, że Kanonierzy odrzucili już około 27 milionów euro od FC Porto" - informowali dziennikarze.
W poprzednim sezonie Kiwior dość często pojawiał się na murawie, szczególnie w jego drugiej części. Miało to jednak związek z kontuzją bezpośredniego rywala. Polak prezentował się dobrze, szczególnie w dwumeczu z Realem Madryt, ale eksperci nie dają mu większych szans na występy w nadchodzącej kampanii. A ta dla Arsenalu wystartuje już w niedzielę 17 sierpnia. I już na inaugurację dojdzie do hitu - piłkarze Mikela Artety zagrają z Manchesterem United. Początek o godzinie 17:30.
