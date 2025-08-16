Media: Oto skład Barcelony na inaugurację sezonu! Wiadomo, co z Polakami

Barcelona chciałaby powtórzyć znakomity sezon 2024/2025, w którym na krajowym podwórku zdobyła każde możliwe trofeum. Już 16 sierpnia na Son Moix rozegra pierwsze spotkanie nowych rozgrywek La Liga. Jej rywalem będzie Mallorca, a w meczu na pewno nie zobaczymy kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego.

Tak zagra Barcelona bez Lewandowskiego. Flick zadecydował

Hiszpańskie media zgodnie z tradycją w sobotni poranek podzieliły się swoimi przewidywaniami. Zarówno katalońskie "Mundo Deportivo" i "Sport", a także madrycki "AS" oraz "ElDesmarque" zgodnie uważają, że w bramce zobaczymy Joana Garcię. Bramkarza mimo perturbacji udało się zarejestrować i jest gotowy do gry.

Najmniej wątpliwości z pozostałych formacji wzbudza obrona. Pozycje stoperów - Ronalda Araujo i Pau Cubarsiego - zdają się być niezagrożone. Podobnie jak lewa strona defensywy, na której powinniśmy zobaczyć Alejandro Balde. Wątpliwości pojawiają się na prawej flance. Czy Hansi Flick pośle w bój Julesa Kounde, czy może Erica Garcię?

Media zgodnie przewidują, że środek pola stworzy tercet: Pedri, Frenkie de Jong i Fermin Lopez. Wątpliwości nie ma także co do ataku. Za strzelanie goli odpowiadać mają Raphinha i Lamine Yamal, wsparci Ferranem Torresem, który od wielu miesięcy udowadnia, że jest wartościowym dublerem Roberta Lewandowskiego.

Czas pokaże, jak zaprezentuje się Barcelona pod nieobecność Lewandowskiego. Mecz zaplanowano na sobotę 16 sierpnia o 19:30. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej.

Przewidywany skład FC Barcelona na mecz z Como: