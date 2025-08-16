Nie milkną echa skandalicznego transparentu, jaki został wywieszony na stadionie w węgierskim Debreczynie podczas czwartkowego meczu eliminacji Ligi Konferencji Europa. Kibole Maccabi Hajfa powiesili baner z napisem "Mordercy od 1939" skierowany do kibiców Rakowa Częstochowa. Obecny na miejscu dziennikarz Łukasz Ciona informował, że spiker izraelskiego klubu wyzywał Polaków od nazistów.
UEFA poinformowała w piątek o wszczęciu dochodzenia w sprawie zajść na Węgrzech. W przypadku obu klubów - nie tylko Maccabi - sprawdzane będzie "posługiwanie się hasłami niezwiązanymi ze sportem". Ze strony izraelskiego klubu analizowany ma być także zarzut dotyczący "niewłaściwego zachowania zespołu", a wobec Rakowa kwestia odpalenia rac.
Michał Banasiak, prezes Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej, w rozmowie ze Sport.pl przyznaje, że kara dla Maccabi jest nieunikniona. - Spodziewam się kary, bo UEFA jest wyczulona na takie transparenty i zachowania, jakie widzieliśmy w Debreczynie. Wbrew temu, co sugeruje wielu komentujących, izraelskie kluby nie mają immunitetu i były już w przeszłości karane przez UEFA za zachowanie kibiców - chociażby Beitar Jerozolima - mówi Banasiak.
Kibice Beitaru należą do najbardziej skrajnych fanów piłki nożnej w Izraelu. Już kilka lat temu opisywaliśmy, że mimo częściowego zbliżenia na linii państwa arabskie - Jerozolima nastroje fanów tego klubu pozostają trwałe. - To najbardziej rasistowscy kibice w lidze izraelskiej. Bogaty Arab, który chciał zostać inwestorem w Beitarze będzie musiał się wkupić w łaski ultraprawicowych fanów, którzy nazywają siebie "La Familia". Każdy mecz na stadionie w Jerozolimie określają mianem "wojny", skandując "Śmierć Arabom" i wywieszając transparenty z napisem "Na zawsze czyści od Arabów" - analizowaliśmy.
W czerwcu 2023 Beitar wygrał w finale Pucharu Izraela z Maccabi Netanja 3:0, a kibice mogli cieszyć się z przepustki zespołu do gry w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Celebracja wymknęła się jednak spod kontroli, fani wbiegli na murawę, rzucali racami i skończyło się surową karą od UEFA wykluczenia klubu z europejskich pucharów w kolejnym sezonie.
Część naszych kibiców zastanawiała się, dlaczego do meczu Maccabi - Raków doszło akurat na Węgrzech. Przede wszystkim wynika to z faktu, że izraelskie kluby nie mogą obecnie występować w pucharach na własnym terytorium, a jednocześnie mają prawo uczestniczyć w samych zawodach. Nie zostały wykluczone z rywalizacji po tym, co dzieje się w Strefie Gazy czy z uwagi na niedawny konflikt Izraela z Iranem. Skąd jednak akurat Węgry?
Michał Banasiak tłumaczy nam: "Węgry bardzo szybko zdecydowały się otworzyć swoje stadiony dla izraelskich klubów i reprezentacji w reakcji na atak Hamasu na Izrael w październiku 2023 roku. Osobiście zaordynował to premier Viktor Orban, chcąc pokazać, że jego kraj jest bezpiecznym miejscem dla Izraelczyków. Zresztą pierwszy mecz po tej decyzji kadra Izraela rozegrała w jego rodzinnym Felczucie (ze Szwajcarią w listopadzie 2023, mecz eliminacji do Euro 2024 - przyp. red.). Piłka stanowi ważne narzędzie w budowaniu przez Węgry wizerunku bezpiecznego i przyjaznego państwa. Izraelskie kluby grają w tym sezonie także w Rumunii i w Serbii."
Jak podawaliśmy w Gazeta.pl, polscy politycy w ostatnich godzinach nawoływali do najsurowszych kar wobec Maccabi. - Hańba podczas meczu Rakowa! Każdy z nędznych prowokatorów powinien otrzymać zakaz wjazdu do Polski, a klub musi być wyrzucony z rozgrywek UEFA - napisał były premier Mateusz Morawiecki. - UEFA powinna zareagować na skandaliczny baner na stadionie. Ale tak naprawdę to UEFA powinna już wcześniej wykluczyć Izrael i jego kluby z rozgrywek w związku z ludobójstwem w Strefie Gazy - dodał poseł Polski 2050 Sławomir Ćwik.
Nic nie wskazuje jednak na to, by doszło do wykluczenia Izraelczyków ze światowego sportu - czy w tym wypadku z futbolu. Kluby nadal mogą grać w europejskich pucharach, drużyna narodowa w zawodach międzynarodowych. Kilka tygodni temu Michał Banasiak w rozmowie ze Sport.pl wskazywał: "Wykluczenie Izraela ze sportowej rywalizacji będzie możliwe tylko wówczas, gdy zostanie poprzedzone jakimś rodzajem sankcji politycznych i gospodarczych ze strony krajów Zachodu. Na to się jednak obecnie nie zanosi."
Po meczu Maccabi z Rakowem nie brakowało kontrowersji, a pamiętajmy, że niebawem czekają nas kolejne sportowe wydarzenia z udziałem izraelskich zespołów. Banasiak na portalu X przypomina: "Wkrótce Maccabi Tel Awiw zagra w Lublinie mecz eliminacji Ligi Europy z Dynamem Kijów, a Polska z Izraelem na Eurobaskecie. Jaka atmosfera będzie towarzyszyć tym meczom łatwo można przewidzieć. I wtedy to nasi kibice będą na cenzurowanym".
Oba spotkania odbędą się w podobnym czasie - Ukraińcy zmierzą się z Izraelczykami 28 sierpnia, a dwa dni później w Katowicach nasi koszykarze zagrają z Izraelem. Jeśli dojdzie do podobnego skandalu niewykluczone, że w przyszłości nasze drużyny będą musiały rozważyć podobną decyzję do tej podjętej przez Belgów. W listopadzie zeszłego roku tamtejsza federacja piłkarska w obawie o reakcję własnych kibiców zdecydowała się zagrać mecz domowy z Izraelem.. na stadionie w Debreczynie. Rewanż także odbył się na Węgrzech, a konkretnie w Budapeszcie.
