Wielka chwila Michała Żuka w Barcelonie! Tylko na to czekał

Polskie media regularnie zachwycają się Michałem Żukiem. 16-latek z Polski jest zawodnikiem młodzieżówek FC Barcelony, podobnie zresztą jak jego młodszy brat Miłosz. Chłopcy rozwijają się w Hiszpanii, ale zaliczyli epizod w Polsce, dołączając do Pogoni Szczecin w 2022 roku. Jednak po 12 miesiącach rodzina ponownie wyjechała za granicę.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Michał Żuk zadebiutował w pierwszej drużynie U-19 FC Barcelony

W Barcelonie 16-letniemu Michałowi Żukowi wiedzie się dobrze. Dziennikarz Interii Jakub Żelepień poinformował w niedzielę, że Polak zaliczył debiut w drużynie Juvenil A. Było to w rozgrywkach 4. ligi hiszpańskiej w meczu z seniorską drużyną CEM Manresa. Padł bezbramkowy remis.

Juvenil A to zespół Barcelony do lat 19. Żuk miał już okazję grać w tym roczniku, ale miało to miejsce w drużynie Juvenil B, czyli w rezerwach zespołu U-19. To kolejny milowy krok w karierze Żuka. Nad Juvenil A jest już drugi zespół Barcelony, a potem - pierwsza drużyna. Ta, w której grają Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha i reszta gwiazd.

Być może Michał Żuk będzie grał w pierwszej drużynie Barcelony i zostanie trzecim Polakiem, który dostąpi tego zaszczytu. Ale wiele wskazuje na to, że będzie reprezentował w przyszłości Hiszpanię. Ojciec Michała w rozmowach z mediami przyznawał, że PZPN go zawiódł. - Od ostatniego momentu, kiedy ktoś pytał się nas telefonicznie, minęło już blisko półtora roku i przez ten czas nikt z PZPN się z nami nie kontaktował - mówił w sierpniu 2023 roku. Efekt? Żuk odpowiada na powołania tylko z hiszpańskich młodzieżówek. Mało tego - w 2023 roku zagrał przeciwko polskiej drużynie U-15.

Również hiszpańskie media zwróciły uwagę na Żuka. "Z Hiszpanii docierały nagłówki: jedna gazeta wymieniała Polaka wśród największych talentów barcelońskiej akademii, druga wybrała go do najlepszej drużyny za ostatni sezon, a jeszcze inna porównała do Iniesty. Co jakiś czas można też było zobaczyć kilkudziesięciosekundowe nagrania z meczów, jak Żuk albo strzela gola, albo mija kilku rywali, albo świetnie rozgrywa piłkę" - pisał na Sport.pl Dawid Szymczak.

- Ten bezczelny chłopak z wirtuozerskimi umiejętnościami stał się bardzo niezawodnym graczem pod kątem podań i zapewnienia ciągłości gry. Michał podejmuje mniej ryzyka niż w dzieciństwie, ale ma więcej niż wystarczający talent, aby przełamać schematy dryblingiem lub prostopadłymi podaniami. Udowodnił, że jest gotowy i na większe wyzwania na wyższym poziomie - pisali katalońscy dziennikarze z dziennika "Sport".