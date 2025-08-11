Tak Lewandowski potraktował Yamala. Wszyscy widzieli ten gest

Jeszcze nowy sezon dobrze się nie zaczął, a Robert Lewandowski znów ma delikatne kłopoty. 36-letni napastnik doznał kontuzji, która może go wykluczyć na kilka tygodni, a ponadto został oni ukarany przez UEFA po naruszeniu przepisów kontroli antydopingowej. Przez uraz Polak nie wystąpił w Pucharze Gampera, w którym FC Barcelona rozbiła Como 5:0.

Tak Lewandowski potraktował Yamala

Zanim ten mecz się rozpoczął, to mogliśmy zobaczyć, jaka atmosfera panuje w zespole. Mimo ostatnich konfliktów na linii klub - Marc-Andre ter Stegen, piłkarze świetnie się czują w swojej obecności. Pokazali to Robert Lewandowski i Lamine Yamal podczas prezentacji drużyny.

Polak stał obok swojego młodszego kolegi i Ferrana Torresa. Rozmawiali na jakiś temat, śmiali się, a "Lewy" wskazywał lewą ręką na jakiś punkt, by odwrócić uwagę Yamala. Wtedy to swoją drugą ręką "pacnął" go w tył głowy. 18-latek jednak domyślił się, kto to zrobił i odpłacił mu tym samym, śmiejąc się i tłumacząc coś.

Nagranie to obejrzało prawie 200 tys. osób i pojawiło się kilka komentarzy. "Kocham ich", "on jest pełen sucharów" - możemy przeczytać.

Pedri szczerze o relacjach Lewandowskiego i Yamala: Lubi go drażnić

Na temat dobrej atmosfery w szatni Barcelony wypowiedział się niedawno Pedri, który udzielił wywiadu France Football. Hiszpan został zapytany o mieszankę młodości z kilkoma weteranami. - Ta mieszanka pokoleń naprawdę dobrze funkcjonuje. Jest tu mnóstwo młodych ludzi, świetnie się bawimy, żartujemy całymi dniami - wyznał.

- Docinki między Robertem a Laminem to typowe rzeczy, które zdarzają się w grupie każdego dnia. Robert jest dość poważny na treningach, podczas gdy Lamine lubi się z nim delikatnie drażnić. Zawsze są żarty i śmiech, ale weterani nie wahają się przywrócić porządku i ustawić nas z powrotem w szeregu. Jesteśmy poważni, kiedy trzeba. Ta mieszanka młodości i doświadczenia jest bardzo korzystna dla zespołu - zakończył.