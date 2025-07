Potęga z Włoch chce reprezentanta Polski. "Idealny kandydat"

Na początku tego roku Przemysław Frankowski dołączył do Galatasaray Stambuł w ramach wypożyczenia z obowiązkiem wykupu z RC Lens. Frankowski był sprowadzany na pozycję prawego wahadłowego w formacji 3-4-1-2, ale w trakcie sezonu trener Okan Buruk wrócił do ustawienia 4-3-3, więc Frankowski grał jako prawy obrońca. "Jeśli przyjdzie za niego odpowiednia oferta, klub z pewnością ją rozważy" - pisały tureckie media. Galatasaray wykupiło Frankowskiego za osiem mln euro, ale wygląda na to, że może się z nim błyskawicznie rozstać.

Frankowski zagra w lidze włoskiej? Chce go gigant. "Idealny kandydat"

Portal tuttomercatoweb.com i fotospor.com zgodnie informują, że Juventus zainteresował się Frankowskim. Igor Tudor szuka "doświadczonego i niedrogiego" obrońcy, który wzmocni drużynę przed startem nowego sezonu. "Trener z zadowoleniem powitałby zawodnika, gdyby zwolniło się miejsce. Juventus uważa Frankowskiego za idealnego kandydata do składu" - czytamy w tureckich mediach. Na razie Juve nie złożyło Galatasaray oficjalnej oferty za reprezentanta Polski.

Juventus będzie szukał nowego obrońcy do wzmocnienia składu w związku z tym, że Timothy Weah cieszy się sporym zainteresowaniem na rynku transferowym. Amerykanin wkrótce dołączy do Olympique Marsylia. Poza tym Juventus może opuścić Alberto Costa, o którego walczy Sporting CP. Frankowski ma być też pomysłem Damiena Comolliego, nowego dyrektora generalnego Juventusu.

Prawdopodobnym rywalem Frankowskiego o miejsce w wyjściowym składzie Juventusu byłby Włoch Nicolo Savona. Warto dodać, że Juventus będzie grał w nowym sezonie w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Do tej pory klub z Turynu sprowadził Jonathana Davida (bez kwoty odstępnego), a także wykupił Nicolasa Gonzaleza, Lloyda Kelly'ego, Pierre'a Kalulu i Michele Di Gregorio po zakończonych wypożyczeniach. "Frankowski to szansa transferowa, którą w Turynie mogą wykorzystać" - dodaje tuttomercatoweb.com.

Juventus byłby szóstym klubem w karierze Frankowskiego. Wcześniej Polak grał dla Lechii Gdańsk (2011-2014), Jagiellonii Białystok (2014-2019), Chicago Fire (2019-2021), RC Lens (2021-2025) i Galatasaray Stambuł (2025 - obecnie).

Jednocześnie Frankowski byłby czwartym Polakiem w seniorskim zespole Juventusu, po Zbigniewie Bońku (1982-1985), Wojciechu Szczęsnym (2017-2024) i Arkadiuszu Miliku (2022 - aktualnie).