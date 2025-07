FC Barcelona szykuje się do kolejnego sezonu i powoli się wzmacnia. Sprowadziła już Joana Garcię. Ten transfer, a także przedłużenie kontraktu z Wojciechem Szczęsnym, nieoczekiwanie doprowadziły do sporego problemu. Klub cierpi na... klęskę urodzaju bramkarzy. Właściwie Barcelona ma do dyspozycji aż sześciu golkiperów. Oprócz wspomnianej dwójki są to Marc-Andre ter Stegen, Inaki Pena, a także dwaj golkiperzy z rezerw, czyli Diego Kochen czy Aron Jakobiszwili. "Wydaje się mało prawdopodobne i przesadzone, żeby pięciu lub nawet sześciu bramkarzy wzięło udział w jednej sesji treningowej. Trudna sytuacja" - pisał kataloński "Sport". Wkrótce kolejka do bramki Barcelony nieco się zmniejszy.

Talent FC Barcelony odchodzi na wypożyczenie. Jeden problem mniej dla Hansiego Flicka

Jak donosi "Mundo Deportivo", z drużyny na wypożyczenie najpewniej odejdzie Jakobiszwili. Węgier w poprzednim sezonie reprezentował barwy Barcy Atletic, ale zbyt wiele okazji do gry nie miał. Wystąpił w ledwie 11 meczach. Dodatkowo drużyna spadła na czwarty poziom rozgrywek. Wprawdzie Jakobiszwili przedłużył kontrakt do 2028 roku, ale w kolejnej kampanii w katalońskim klubie grać nie chce. Dokąd trafi? "Wypożyczenie do FC Andorry może zostać sformalizowane dzisiaj. Transfer 19-latka wymaga już tylko oficjalnego potwierdzenia. Jakobiszwili, który zakończył błyskotliwą karierę młodzieżową w Barcelonie, będzie teraz walczył o miejsce w składzie zespołu Ibaia Gomeza z Jesusem Owono oraz Nico Rattim" - czytamy. Węgier najpewniej spędzi więc kolejną kampanię w nowym klubie.

FC Andorra to drużyna, której właścicielem jest były piłkarz Barcelony Gerard Pique. W poprzednim sezonie zespół występował na trzecim poziomie ligowym w Hiszpanii, ale awansował. W nadchodzącej kampanii będzie rywalizował na zapleczu La Liga, czyli w Segunda Division, dlatego też dokonuje solidnych wzmocnień. Klub szuka ich często w szkółce Barcelony i niewykluczone, że kolejni zawodnicy dołączą do Andorry.

Piłkarze Barcelony wrócili do treningów

To kolejny młody bramkarz Barcelony, który udał się na wypożyczenie. Na taki ruch, jak Jakobiszwili, zdecydował się wcześniej Ander Astralaga. Hiszpan trafił do Granady. Panowie będą mieli najpewniej okazję do tego, by spotkać się na boiskach Segunda Division. W niedzielę 13 lipca piłkarze Barcelony rozpoczęli przygotowania do kolejnego sezonu. Pojawili się w ośrodku treningowym, gdzie przeszli m.in. badania medyczne. Na przełomie lipca i sierpnia wyjadą do Azji na przedsezonowe tournee.