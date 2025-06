Gigant potwierdził transfer De Bruyne! Absolutne szaleństwo na ulicach

4 kwietnia 2025 r. Kevin De Bruyne ogłosił w mediach społecznościowych, że nie przedłuży kontraktu z Manchesterem City i odejdzie z klubu po dziesięciu latach. "Nic nie jest łatwe do opisania, ale jako piłkarze, wszyscy wiemy, że ten dzień w końcu nadejdzie. To miasto. Ten klub. Ci ludzie... dali mi wszystko. Nie miałem wyboru, musiałem oddać wszystko! I zgadnijcie co, wygraliśmy wszystko. Każda historia ma swój koniec, ale ten rozdział jest zdecydowanie najlepszy" - przekazał De Bruyne w specjalnym oświadczeniu. Znamy już nowy klub KDB.

Hitowy transfer De Bruyne. Zapanował szał w Neapolu

Napoli potwierdziło w oficjalnym komunikacie o transferze De Bruyne. Belg złożył podpis pod dwuletnim kontraktem, a w nim zawarta jest opcja przedłużenia współpracy o dodatkowy sezon. "Kevin jest dumny, że jest jednym z nas" - przekazał klub w poście na portalu X. Poza tym pojawiło się wspólne zdjęcie De Bruyne z Aurelio De Laurentiisem, właścicielem Napoli.

Gdy tylko De Bruyne pojawił się we Włoszech, to zapanował absolutny szał, o czym świadczą obrazki z chwili, gdy Belg zmierzał na testy medyczne do rzymskiej kliniki Villa Stuart. De Bruyne został przywitany przez dziennikarzy i kibiców Napoli, a gdy zmierzał do budynku w asyście ochrony, to słychać było tylko "Kevin, Kevin".

"Belg był witany przez wiwatujący tłum kibiców, którzy na niego czekali. Atmosfera była bardzo gorąca. Jesteśmy w Rzymie, ale czuliśmy się prawie jak w Neapolu. To był entuzjazm sięgający nieba" - napisała "La Gazzetta dello Sport" po potwierdzeniu transferu De Bruyne. KDB stworzy świetny duet z Romelu Lukaku, któremu najczęściej asystuje w reprezentacji Belgii. Lukaku strzelił trzynaście goli po podaniach od De Bruyne.

De Bruyne nie będzie jedynym transferem Napoli w trakcie letniego okna. Poza tym klub pracuje nad sprowadzeniem Luki Marianucciego z Empoli czy Yunusa Musaha z Milanu. Poza tym pojawiają się doniesienia o zainteresowaniu Antonio Nusą z RB Lipsk, Samem Beukemą i Danem Ndoye z Bolonii, Lorenzo Lukką z Udinese czy Miguelem Gutierrezem z Girony.

Napoli rozpocznie walkę o obronę mistrzostwa Włoch od wyjazdowego starcia z Sassuolo, które odbędzie się 24 sierpnia.