To już oficjalne! Oto nowy trener Legii Warszawa

25 maja br. Legia Warszawa poinformowała w oficjalnym komunikacie, że Goncalo Feio nie poprowadzi drużyny w przyszłym sezonie. Umowa Portugalczyka nie została przedłużona, co oznaczało poszukiwania jego następcy przez Michała Żewłakowa, odpowiedzialnego za cały proces. "Dziękujemy trenerowi za kilkanaście miesięcy pracy, historyczny awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Doceniamy wkład trenera w rozwój drużyny" - mogliśmy przeczytać w komunikacie. Po 18 dniach poznaliśmy nowego szkoleniowca Legii.

Oto nowy trener Legii Warszawa. Koniec długich spekulacji medialnych

O godz. 17:13 poznaliśmy nowego trenera Legii Warszawa. Klub ogłosił w komunikacie, że wybór padł na Rumuna Edwarda Iordanescu. "Ostatnie tygodnie były bardzo intensywne dla dyrektora sportowego Michała Żewłakowa. Wybór odpowiedniego trenera dla Legii Warszawa jest wymagającym zadaniem" - pisze Legia. Na razie nie wiadomo, jak długi kontrakt podpisał Iordanescu z Legią, ale to prawdopodobnie zostanie ogłoszone podczas konferencji prasowej, która odbędzie się w poniedziałek o godz. 11:00.

Iordanescu pozostawał bez pracy od 22 lipca zeszłego roku, gdy został zwolniony z funkcji selekcjonera reprezentacji Rumunii (z którą pracował w latach 2022-2024). Wcześniej Iordanescu odpowiadał m.in. za FCSB (2021), CFR Cluj (2018, 2020-2021), Astrę Giurgiu (2017-2018) czy CSKA Sofia (2016). W roli trenera Cluj Iordanescu wygrał mistrzostwo oraz dwa Puchary Rumunii.

Z medialnych doniesień wynika, że w temat zatrudnienia Iordanescu do Legii był zaangażowany m.in. Octavian Moraru (były dyrektor sportowy Radomiaka) oraz Mariusz Lewandowski. Iordanescu to trzeci rumuński trener w Ekstraklasie, po Danie Petrescu (Wisła Kraków w latach 2005-2006) i Constantinie Galce (Radomiak Radom w 2023).

Iordanescu jest jedenastym trenerem Legii z zagranicy w XXI wieku. Wcześniej w klubie pracował Dragomir Okuka, Henning Berg, Stanisław Czerczesow, Besnik Hasi, Aleksandar Vuković, Romeo Jozak, Dean Klafurić, Kosta Runjaić oraz Goncalo Feio.

Warto przy tej okazji przypomnieć, że Iordanescu nie był od początku faworytem do objęcia sterów w Legii Warszawa. Wcześniej przez dłuższy czas w mediach pojawiał się temat Aleksieja Szpilewskiego, ale obie strony ostatecznie nie doszły do porozumienia. - Jednym z jego warunków było pięć transferów. Powiedział, że jeśli Legia chce zbudować poważną i mocną drużynę, to klub musi pozyskać pięciu nowych graczy. Usłyszał, że nie ma na to pieniędzy. Rozbieżnością były też zarobki Szpilewskiego - mogliśmy usłyszeć w podcaście "Ofensywni".

Legia rozpocznie przygotowania do nowego sezonu w poniedziałek od zjazdu piłkarzy do Legia Training Center. W dniach 23 czerwca - 2 lipca klub będzie przebywać na zgrupowaniu w Austrii, a 10 lipca br. rozpocznie sezon od meczu w I rundzie eliminacji Ligi Europy.