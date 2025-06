Pierwsi podziękowali Probierzowi. I to jak! "Na zawsze niezapomniane"

Mecz Finlandia - Polska okazał się ostatnim, w którym naszą reprezentację poprowadził Michał Probierz. - Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem - oświadczył trener w czwartkowym komunikacie opublikowanym przez PZPN.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny: Probierz był trenerem przeciętnych polskich klubów

Probierz ogłosił dymisję i od razu taki gest. Polska marka nie zapomniała. "Pragniemy podziękować"

Pod wodzą Probierza Biało-Czerwoni wygrali 10 meczów, cztery zremisowali i siedem przegrali. Jako pierwsi odpadli z Euro 2024, spadki do dywizji B Ligi Narodów, a w eliminacjach do mistrzostw świata zajmują trzecie miejsce w grupie. Pod względem sportowym nie był to zatem szczególnie udany okres. Na współpracę z Probierzem nie wszyscy mają jednak prawo narzekać.

Zadowolona z niej może być m.in. polska marka odzieżowa Lancerto, która już zdążyła podziękować byłemu selekcjonerowi w mediach społecznościowych. - Jako oficjalny Partner Kolekcji Selekcjonera Reprezentacji Polski pragniemy podziękować Michałowi Probierzowi za pełną stylu podróż, w której mogliśmy mu towarzyszyć. Doświadczenie Euro 2024 będzie dla nas na zawsze niezapomniane - czytamy w specjalnym poście na Instagramie.

Dzięki nim Michał Probierz skradł show na Euro. Jasna deklaracja. "Już my się o to postaramy"

Skąd tak miłe słowa pod adresem trenera? Otóż Michał Probierz miał ogromny udział w wypromowaniu tej marki - również za granicą. A wszystko dzięki temu, jak znakomicie prezentował się w szytych przez nią garniturach. Przygotowane specjalnie dla niego stylizacje zrobiły wręcz furorę podczas Euro 2024. W pamięci kibiców szczególnie pozostanie beżowy, trzyczęściowy garnitur, który Probierz założył na mecz Polska - Holandia, o którym rozpisywał się później cały świat.

Firma już zadeklarowała, że współpraca będzie kontynuowana, ale już z przyszłym selekcjonerem kadry. - Dla polskiej marki możliwość wspierania biało-czerwonych barw jest zaszczytem. Z dumą będziemy kontynuowali naszą misję. Dzisiaj nie wiemy, kto poprowadzi naszą narodową drużynę, ale wiemy, że nie zabraknie mu klasy, elegancji i stylu podczas eliminacji do mundialu w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych - już my się o to postaramy! - dodano na zakończenie.