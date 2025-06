"Zwolnił" go Probierz, teraz zabiera głos. "Niesamowita katastrofa"

12 czerwca br. Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski. Tym samym w polskiej piłce znów zapanuje bezkrólewie. - Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem - przekazał Probierz w komunikacie, który został opublikowany przez PZPN.

Kwiatkowski mówi o rezygnacji Probierza. "Nie mam żalu"

7 grudnia 2023 r. PZPN zakończył 11-letnią współpracę z Jakubem Kwiatkowskim, ówczesnym team managerem reprezentacji i rzecznikiem prasowym. Wówczas media podawały, że Kwiatkowski nie cieszył się zbyt dużym zaufaniem ze strony Probierza. Selekcjoner nie został zaproszony na losowanie grup Euro 2024, a w składzie polskiej delegacji był m.in. Kwiatkowski. Za Kwiatkowskim nie przepadał też Tomasz Kozłowski, obecny dyrektor Departamentu Komunikacji i Mediów.

Jak Kwiatkowski skomentował rezygnację Probierza z funkcji selekcjonera? - Sam fakt rozstania jest słuszną decyzją, biorąc pod uwagę wydarzenia ostatnich dni. Byłem wczoraj na Słowacji na meczu polskiej młodzieżówki. Jeżeli kibice na tym meczu śpiewają wulgarne piosenki odnoszące się do trenera Probierza z sugestią, co on ma zrobić... Był na tym spotkaniu również Kulesza. Trudno oczekiwać, że ta współpraca miałaby dłużej trwać - stwierdził dyrektor TVP Sport w rozmowie z Interią.

A jak Kwiatkowski opowiada o współpracy z Probierzem? - Po dwóch zgrupowaniach, na których byłem, złego słowa bym nie mógł powiedzieć. Naprawdę dało się odczuć zmianę tej atmosfery, bo wszyscy byli zmęczeni Santosem. I tutaj Probierz na pewno miał dobre otwarcie. Później nie było mnie już w środku, także trudno mi powiedzieć, jak to mogło wyglądać. Nie mam żalu do Probierza. Było, minęło. Ja mam już nowe zajęcia, nowe perspektywy. Mam nawet inne przemyślenia: że za długo byłem w PZPN - dodał były team manager Biało-Czerwonych.

Tak Kwiatkowski skomentował decyzję Probierza. "Niesamowita kompromitacja"

W trakcie wywiadu Kwiatkowski odnosił się także do odebrania opaski Robertowi Lewandowskiemu przez Probierza. - Myślę, że gdyby PZPN, Probierz i Lewandowski przedstawili opinii publicznej - wspólnie, w sposób logiczny, sensowny - absencję Roberta na tym zgrupowaniu, być może przy okazji rozwiązując temat opaski, to się dało załatwić. Nie wiem, czy nawet w przypadku porażki z Finlandią prowadzilibyśmy teraz tę rozmowę. - To tylko pokazuje, że od strony komunikacyjnej, to co wyprawiał związek w ostatnich dniach, to jest niesamowita katastrofa. Dla mnie to jest kompromitujące - podsumował.