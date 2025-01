Urbański odsunięty przez trenera. Jest źle. "Nie tędy droga"

Miniony sezon był najlepszym w karierze Kacpra Urbańskiego. Młody Polak przebił się do podstawowego składu Bolonii, a jego dobre występy poskutkowały powołaniem do reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy i miejscem w wyjściowej jedenastce.

Trudna sytuacja Kacpra Urbańskiego w Bolonii

Obecna kampania nie jest dla niego tak udana. Z klubu odszedł Thiago Motta, który nie bał się postawić na młodego Polaka. Zastąpił go Vincenzo Italiano, który ma inną koncepcję. W ostatnich pięciu spotkaniach Serie A Urbański nawet nie podniósł się z ławki, a swój ostatni mecz rozegrał 11 grudnia przeciwko Benfice w Lidze Mistrzów.

Na temat sytuacji Reprezentacji Polski wypowiedział się na łamach "SE" Piotr Czachowski, były piłkarz i komentator sportowy. - Najwyraźniej Urbański przegrywa rywalizację, co dla mnie jest zaskakujące - stwierdził.

Zdaniem eksperta, jeśli sytuacja się nie zmieni, Biało-Czerwoni mogą mieć problem. - Jeśli dalej tak będzie, to sprawa nabiera większego wymiaru. Był przecież ważnym piłkarzem w reprezentacji Polski, do której tak odważnie się wprowadził i wszystkich oczarował. Jednak bez gry będzie miał problem z formą - dodał.

Ekspert: Nie dobrze się stało, że on odszedł

Niedawno Kacper Urbański przedłużył kontrakt z Bologną do 30 czerwca 2026 roku. Według Czachowskiego jest do dobry znak. - Przedłużenie umowy to był sygnał ze strony Bologny: "jesteś dla nas ważny, wierzymy i liczymy na ciebie, bo będziesz nam potrzebny" - uważa.

- Najwyraźniej Italiano traktuje Urbańskiego jako talent, ale o tym wiemy od lat. Nie tędy droga. Nie dobrze dla niego stało się, że odszedł trener Thiago Motta, który wierzył i miał do niego sentyment - zakończył.