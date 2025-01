McEnroe zobaczył, co robi Hurkacz i wydał wyrok. "Niestety"

Hubert Hurkacz sprawił przykrą niespodziankę, kiedy wyraźnie przegrał z Miomirem Kecmanoviciem 4:6, 4:6, 2:6 w meczu drugiej rundy Australian Open. Nasz tenisista notowany na 18. miejscu rankingu ATP był zdecydowanie gorszy od Serba zajmującego dopiero 51. miejsce. Hurkacz seryjnie popełniał niewymuszone błędy - w trzech setach zaliczył ich aż 39. A jego rywal tylko 12.

Odpadnięcie wyżej notowanego Polaka we wczesnej fazie Australian Open to kolejny słaby występ wielkoszlemowy w jego karierze. Jak się okazuje, cenieni eksperci zauważają, że to niespodzianka, ale nie wydają się nią zdziwieni.

- Tak, to z pewnością była niespodzianka, ale niestety Hubert nie jest już tym samym facetem, odkąd uszkodził sobie kolano na Wimbledonie - mówi John McEnroe. - Szczerze mówiąc, nie jestem lekarzem, ale myślę, że wrócił za wcześnie. Myślę, że grał, mimo że nie był gotowy, i przez to nadal ma kłopoty - dodaje ekspert Eurosportu. - Kiedy nie czujesz się dobrze fizycznie, wchodzi ci to do głowy i wtedy tracisz pewność siebie. Hurkacz nie porusza się tak dobrze jak zwykle, nie uderza piłki tak dobrze, jak to robił. Nie wygrywa też tak łatwo po swoim serwisie. I dlatego zdarzają się takie niespodzianki - analizuje zwycięzca siedmiu turniejów wielkoszlemowych.

Silnik Hurkacza nie pracuje na wszystkich cylindrach

Z McEnroem zgadza się Tim Henman. - Tak to po prostu wygląda, gdy nie jesteś w stu procentach sprawny, gdy twój silnik nie pracuje na wszystkich cylindrach. Wtedy jesteś podatny na ataki - mówi kolejny ekspert Eurosportu. - Hubert osiągnął kilka świetnych wyników i przez długi czas był w pierwszej dziesiątce, ale teraz nie porusza się tak dobrze, ma problem z kolanem, jego serwis nie jest tak skuteczny. Jest dużym facetem, który musi się dobrze poruszać po korcie. Na pewno szybkie odpadnięcie jest dla niego rozczarowujące. Mam nadzieję, że wróci do pełnej sprawności, ponieważ jest zawodnikiem najwyższej klasy - dodaje Brytyjczyk, który był kiedyś światowym numerem cztery i sześć razy dochodził do półfinałów turniejów wielkoszlemowych.

Po odpadnięciu Hurkacza w turniejach singlistów Australian Open Polskę reprezentują już tylko Iga Świątek i Magdalena Fręch. Obie czekają na swoje mecze trzeciej rundy.