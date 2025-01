To oni rządzą w Rzymie! Derby rozstrzygnięte w 18 minut. Zalewski tylko patrzył

Choć polscy kibice niepokoją się sytuacją Nicoli Zalewskiego, AS Roma pod wodzą Claudio Ranieriego, już trzeciego trenera w tym sezonie, mozolnie wraca do szerokiej czołówki Serie A. Mimo trudnego terminarza, do niedzielnych derbów Rzymu z Lazio Roma przystępowała z szansą na powrót do pierwszej połowy tabeli. Mimo to, faworytem tego prestiżowego spotkania byli oczywiście formalni goście, jako że Lazio zajmuje w Serie A wysokie czwarte miejsce, ustępując jedynie ścisłej czołówce w postaci Interu Mediolan, Napoli i Atalanty Bergamo.

Derby Rzymu rozstrzygnięte w 18 minut. Nicola Zalewski oglądał to z ławki rezerwowych

Wielu powiada, że derby rządzą się swoimi prawami. Nawet jeśli to nieprawda, to w niedzielę raczej otrzymaliśmy potwierdzenie tej tezy. Roma nie potrzebowała bowiem nawet 20 minut, aby objąć dwubramkowe prowadzenie.

A zaczęło się w 10. minucie, gdy błysnął mocno krytykowany w ostatnich tygodniach Lorenzo Pellegrini. Reprezentant Włoch efektownie zwiódł obrońców rywala na 16. metrze i pięknym technicznym strzałem otworzył wynik meczu.

Osiem minut później, po błyskawicznej akcji gospodarzy, było już 2:0. Po wybiciu bramkarza Mile Svilara szybką kontrę wyprowadził środkiem boiska Paulo Dybala i idealnie obsłużył Alexisa Saelemaekersa, który na raty wykorzystał sytuację sam na sam z Ivanem Provedelem.

Lazio w pierwszej połowie było kompletnie bezradne, ale po przerwie przebudziło się. Mimo dominacji miało jednak duży problem z pokonaniem dobrze dysponowanego Mile Svilara, który spisywał się bardzo pewnie, broniąc chociażby bardzo groźny strzał zza pola karnego Matteo Guendouziego czy też zatrzymując ofiarną interwencją strzelającego z bliska Louma Tchaounę. W międzyczasie swoją szansę mieli także gospodarze, jednak Lorenzo Pellegrini tym razem został w dogodnej sytuacji zatrzymany przez Ivana Provedela.

Po stronie przegrywających dwa pojedynki ze Svilarem przegrał Taty Castellanos, który tuż po zmianie stron nie dał rady go zaskoczyć z ostrego kąta, w 69. minucie nie zdołał pokonać go płaskim strzałem z kilkunastu metrów.

Po 70. minucie na boisku zaczęło iskrzyć jeszcze bardziej niż zwykle, a szukające gola kontaktowego Lazio powinno po chwili grać w "dziesiątkę", gdy w 73. minucie sprowokowany przez Leandro Paredesa Boulaye Dia pchnął w twarz pomocnika Romy, za co powinien był wylecieć z boiska, a obejrzał jedynie żółtą kartkę.

Liczne faule i przepychanki skutecznie jednak wybiły Lazio z rytmu i nie stworzyło ono już sytuacji pod bramką Svilara. Czerwone kartki poszły w ruch dopiero po masowej konfrontacji już w doliczonym czasie gry. Z boiska wyrzucony został napastnik Lazio Castellanos oraz jeden z członków sztabu szkoleniowego gospodarzy.

AS Roma pokonała Lazio 2:0 i to jej kibice będą mogli przez najbliższe kilka miesięcy z dumą przechadzać się po stolicy Włoch. Dzięki tej wygranej zespół Claudio Ranieriego z 23 punktami awansował na dziesiąte miejsce w tabeli na półmetku rozgrywek. Lazio ma wciąż o 12 punktów więcej i jest czwarte w klasyfikacji Serie A.