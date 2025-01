Zieliński bohaterem głośnego transferu? Może zagrać z innym Polakiem!

Piotr Zieliński nie jest numerem jeden w pomocy Interu Mediolan i zdaniem medialnych doniesień chce to wykorzystać znany klub. Źródło twierdzi, że Polak mógłby zostać bohaterem głośnego transferu już tej zimy i to za całkiem pokaźną kwotę. Gdyby do tego doszło, to zostałby partnerem kolegi z reprezentacji Polski.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl