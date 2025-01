Żyła o krok od katastrofy w kwalifikacjach. Co to było?

Skocznia Bergisel w Innsbrucku uchodzi za wyjątkowo kapryśną, a kibice i eksperci uważają ją za taką, która nie wybacza błędów skoczkom. Na jej magię mógł liczyć np. Szwajcar Gregor Deschwanden, który zajmuje czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni i znajduje się tuż za trzema Austriakami: Danielem Tschofenigiem, Janem Hoerlem i Stefanem Kraftem. Najwyżej sklasyfikowanym z Polaków po dwóch konkursach TCS jest Paweł Wąsek, który zajmuje 11. miejsce.

W piątkowych sesjach treningowych w Innsbrucku najlepiej wypadał Aleksander Zniszczoł, który zajmował ósme oraz szóste miejsce. W pierwszej sesji zawiódł Piotr Żyła, który skoczył 115 metrów, gdy miał wiatr pod narty. To dało mu dopiero 52. miejsce. Wyniki Zniszczoła mogły nastroić pozytywnie kibiców, mając w perspektywie sobotni konkurs. Czy faktycznie te nadzieje były uzasadnione?

Komplet Polaków w sobotnim konkursie. Piekielnie trudne zadanie Żyły

W kwalifikacjach Żyła niestety się nie poprawił, bo skoczył 109 metrów. Ostatecznie zdołał wywalczyć awans do konkursu po tym, jak problemy przy lądowaniu miał Jewhen Marusiak z Ukrainy. To dało Żyle dopiero 48. miejsce w kwalifikacjach. Nieco lepiej poradzili sobie Dawid Kubacki i Jakub Wolny, którzy uzyskali, odpowiednio, 114,5 i 117,5 metra. To dało im pewny awans do sobotniego konkursu na Bergisel - Kubacki był 40., a Wolny 28.

Można było mieć nadzieje na dobry występ Zniszczoła, natomiast on skoczył na odległość 111,5 metra - piątkowe kwalifikacje zakończył na 39. miejscu. Najlepiej wypadł Paweł Wąsek, który skoczył 120,5 metra i zajął 24. miejsce w kwalifikacjach. Być może ten wynik byłby nieco lepszy, ale przy lądowaniu Polakowi odjechała lewa narta, co odbiło się w notach od sędziów.

Ostatecznie kwalifikacje wygrał Jan Hoerl, który skoczył 135 metrów i wyprzedził Johanna Andre Forfanga z Norwegii oraz Gregora Deschwandena ze Szwajcarii. W czołowej dziesiątce było aż pięciu Austriaków - poza Hoerlem znaleźli się w niej Stefan Kraft, Daniel Tschofenig, Maximilian Ortner oraz Markus Mueller. To więc zwiastuje ogromne emocje w sobotnim konkursie.

Top 10 kwalifikacji TCS w Innsbrucku:

1. Jan Hoerl (Austria) - 139,7 pkt

2. Johann Andre Forfang (Norwegia) - 134,8 pkt

3. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) - 134,2 pkt

4. Stefan Kraft (Austria) - 132,5 pkt

5. Daniel Tschofenig (Austria) - 130,8 pkt

6. Maximilian Ortner (Austria) - 129,6 pkt

7. Philipp Raimund (Niemcy) - 129,2 pkt

8. Pius Paschke (Niemcy) - 125,1 pkt

9. Markus Mueller (Austria) - 124,5 pkt

10. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 124,3 pkt





24. Paweł Wąsek (Polska) - 116,5 pkt

28. Jakub Wolny (Polska) - 112 pkt

39. Aleksander Zniszczoł (Polska) - 104,5 pkt

40. Dawid Kubacki (Polska) - 104,1 pkt

48. Piotr Żyła (Polska) - 96,3 pkt

Sobotni konkurs w Innsbrucku w ramach Turnieju Czterech Skoczni rozpocznie się o godz. 13.30. 90 minut wcześniej odbędzie się seria próbna. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.