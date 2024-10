Koszmarny błąd Polaka. To będzie się śnić po nocach

W tym sezonie Linetty gra w Torino niemal wszystko. W ostatnich kilku meczach pełnił też funkcję kapitana. W dodatku występuje głównie jako defensywny pomocnik - a to pozycja, na której Michał Probierz wciąż szuka odpowiedniego zawodnika do swojej wizji. Nie dziwi więc, że po pięknej bramce, którą zdobył w meczu Cagliari, pojawiły się sugestie, że powinien zostać powołany do kadry.

REKLAMA

Zobacz wideo

Co za błąd Linettego. Zalewski zagrał kolejny mecz dla Romy

W czwartek Torino grało na wyjeździe z Romą. Gospodarze wyszli na prowadzenie już w 20. minucie. Duży udział w akcji bramkowej miał reprezentant Polski. Niestety nie był to grający dla Romy Nicola Zalewski, a właśnie Karol Linetty. Pomocnik Torino chciał zagrać do bramkarza, ale nie wziął pod uwagę, że bardzo blisko całej sytuacji znajduje się Paulo Dybala. Reprezentant Argentyny dopadł do piłki, minął bramkarza i skierował ją do siatki. Sytuację próbował jeszcze ratować Adam Masina, ale obrońca nie dał rady wybić futbolówki. Dla Dybali jest to pierwszy strzelony gol od września, a drugi w tym sezonie.

Torino nie dało już rady odrobić strat. Karol Linetty i Nicola Zalewski zagrali w tym meczu niecałe 80 minut. Większe powody do zadowolenia ma młodszy reprezentant Polski, który kolejny raz wyszedł w pierwszym składzie - choć ponownie nie zagrał na poziomie, który spełniłby oczekiwania kibiców Romy. Na boisku w ogóle nie pojawił się Sebastian Walukiewicz.

Po tej wygranej Roma ma 13 punktów i notuje awans na 10. miejsce w tabeli. Tuż przed nią znajduje się właśnie Torino, które ma 14 punktów. Obie drużyny kolejny mecz zagrają w niedzielę 3 listopada. Roma pojedzie do Werony, gdzie jej rywalem będzie miejscowy Hellas, a Torino czeka domowe spotkanie z Fiorentiną.