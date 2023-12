Wielki polski talent dostał ofertę z Serie A. "Nie szanujemy się, jeśli odejdzie za taką kwotę"

Karol Borys to wychowanek Śląska Wrocław, który zadebiutował w ekstraklasie już wiosną 2022 roku. Miał wtedy zaledwie 15 lat i 235 dni. Dziś 17-latek ma na koncie 11 meczów w pierwszej drużynie Jacka Magiery, w tym trzy spotkania w obecnym sezonie. O tym, że ma wielki talent, mogliśmy przeczytać w prestiżowym magazynie "The Guardian", który umieścił go w gronie 50 największych futbolowych talentów. Można było też to zobaczyć na własne oczy na mistrzostwach Europy do lat 17, gdzie Polacy zdobyli brąz, a Borys zdobył trzy bramki w pięciu meczach.

Już we wrześniu David Balda, dyrektor sportowy Śląska, poinformował, że lider Ekstraklasy odrzucił wiele ofert za Borysa. Te pochodziły m.in. od PSV Eindhoven, Sevilli czy Manchesteru City. Kilka dni temu znowu zabrał głos w tej sprawie, bo pojawiło się poważne zainteresowanie z Włoch.

- Borys był we Florencji na rekonesansie. Otrzymałem informację, że Fiorentina szykuje ofertę. Zobaczymy, czy będzie o jedno zero więcej niż w ofercie PSV. Jestem też w kontakcie z jednym z angielskich klubów, który także szykuje ofertę. Zobaczymy czy nas usatysfakcjonują - stwierdził Baida.

Wiadomo, ile zaoferowała Fiorentina

- Karol Borys jest bliski transferu do Fiorentiny. Słyszę, że na razie oferuje niewielkie jak na skalę talentu pieniądze, czyli ok. 700 tysięcy euro. Trochę się nie szanujemy, jeśli ten piłkarz odejdzie za taką kwotę. Chłopak z Czarnogóry, Vasilije Adzić, ten sam rocznik co Borys, idzie do Juventusu za 5,5 miliona euro i zostaje w klubie do końca sezonu. Borysa na razie hamuje jego fizyczność - powiedział Tomasz Włodarczyk, dziennikarz portalu Meczyki.pl. - Oprócz Fiorentiny w ostatnim czasie o Borysa pytała AS Roma. Więc talent jest bardzo duży - dodał.

Borys to środkowy pomocnik, który ma świetnie ułożoną lewą stopę. Potrafi zagrać dobrą prostopadłą piłkę i radzi sobie pod presją.

Być jak Kacper Urbański

Warto dodać, że w ostatnim czasie coraz więcej szans we Włoszech dostaje inny duży polski talent 19-letni Kacper Urbański, który dostaje coraz więcej szans w Bolonii, która jest rewelacją Serie A. Środkowy pomocnik nie ukrywa, że chciałby zagrać niedługo w kadrze Polski.