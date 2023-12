Jego transfer okazał się koszmarem. Legenda wraca do Włoch

Leonardo Bonucci chciał na koniec kariery spróbować swoich sił w innej lidze. Po ponad 15 latach seniorskiej gry na Półwyspie Apenińskim Włoch trafił do Unionu Berlin, a więc uczestnika obecnej edycji Ligi Mistrzów. Bonucci zagrał w dziesięciu meczach, zdobył jedną bramkę i spędził na boisku niewiele ponad 720 minut. Jak się okazuje, zaledwie jedno spotkanie skończyło się zwycięstwem Unionu, gdy Włoch był w podstawowym składzie lub pojawił się z ławki rezerwowych. "Mimo deficytów fizycznych trochę pecha miał, bo w Unionie z ostatnich lat by się sprawdził" - pisał Marcin Borzęcki, dziennikarz Viaplay.

Mistrz Europy wraca do Włoch. Specjalne zadanie na koniec kariery

W związku z obecną dyspozycją w Niemczech Bonucci szuka możliwości, by zmienić otoczenie i tym samym zwiększyć swoje szanse na powołanie na Euro 2024, które byłoby jego ostatnim wielkim turniejem w karierze. Włoski dziennikarz Nicolo Schira informuje, że Bonucci jest coraz bliżej transferu z Unionu do Romy. Aby ruch doszedł do skutku, piłkarz jest gotowy na sporą obniżkę zarobków, by pomóc Romie w tym, by dopiąć transfer. Schira dodaje, że Union pozwoliłby mu odejść bez kwoty odstępnego.

Bonucci ma podpisać kontrakt z Romą wyłącznie do końca obecnego sezonu. W połowie maja defensor ogłosił, że zakończy karierę latem 2024 roku. Włoskie media informowały w ostatnich dniach, że władze Romy przekonały się do pomysłu z transferem Bonucciego, a jego zwolennikiem jest też Jose Mourinho. "La Gazzetta dello Sport" przekazywała, że fani klubu z Wiecznego Miasta nie są zwolennikami takiego rozwiązania. Ostatecznie wygląda na to, że mimo to transfer Bonucciego zostanie sfinalizowany.

Roma ma całkiem spore problemy z defensywą w tym sezonie. Od kilku tygodni poza grą z powodu urazu jest Chris Smalling czy Marash Kumbulla, a Bryan Cristante, czyli nominalny defensywny pomocnik, jest przesuwany do środka obrony. Portugalski trener ma teraz do dyspozycji m.in. Evana N'Dickę, Gianlukę Manciniego czy Diego Llorente. Roma zajmuje szóste miejsce z 28 punktami i traci trzy do czwartej Bolonii, czyli absolutnej rewelacji tego sezonu.

Bonucci grał łącznie przez 12 lat w Juventusie, z roczną przerwą na występy w Milanie. Łącznie zagrał 502 mecze w Juventusie i wygrał m.in. dziewięć mistrzostw Włoch, cztery krajowe Puchary czy pięć Superpucharów. Bonucci ma też za sobą 121 meczów w reprezentacji Włoch, a na Euro 2020 był częścią kadry, która została mistrzem Europy.