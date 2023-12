Hit. Mourinho opowiedział, skąd jego siwe włosy. "To przez niego"

Lassana Diarra to 38-krotny, były reprezentant Francji. W przeszłości 38-latek grał m.in. w Chelsea, Arsenalu, Realu czy PSG. W Chelsea i Realu Diarra pracował z Jose Mourinho, który wspominał Francuza w podcaście prowadzonym przez byłego reprezentanta Nigerii - Johna Obiego Mikela.

Wspomnienia Mourinho potężnie rozbawiły prowadzących. - Widzisz tę siwiznę? - zapytał na wstępie Mourinho, wskazując na prawą część swojej głowy. - Te wszystkie białe włosy pojawiły się przez Lassanę i jego agenta - dodał.

Wtedy historię sprzed lat opowiedział Mikel. - Szefie, pamiętam spotkanie, jakie miałeś z Lassaną zaraz przed tym, jak odszedł z Chelsea. Musiałeś wołać swoich asystentów - Silvino Louro i Ruiego Farię - by po prostu wypchnąć go i jego agenta z twojego biura - powiedział Nigeryjczyk.

Mourinho wspomniał byłego zawodnika

Do tych słów odniósł się Mourinho. - Agent Diarry był tego typu gościem: Kiedy Lassana zaczynał w podstawowym składzie i grał dobrze przez 90 minut, następnego dnia chciał dla niego nowego kontraktu i podwyżki - powiedział Portugalczyk.

- Kiedy jednak nie grał, albo siadał na ławce, w kolejny poniedziałek chcieli ze mną spotkania i słuchałem, że Lassana chce odejść - dodał, zanosząc się śmiechem. - Potem miałem go jeszcze w Realu Madryt. To fantastyczny zawodnik. Grał wszędzie i robił to naprawdę dobrze - zakończył Mourinho.

Diarra grał w Chelsea w latach 2005-2007. Na Stamford Bridge rozegrał 31 meczów, w których miał jedną asystę. W 2009 r. Francuz trafił do Realu. Tam zagrał 116 spotkań, zdobył bramkę i miał siedem asyst.

W Londynie Diarra zdobył Puchar Anglii oraz Puchar Ligi. W Madrycie dołożył mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii.