Milan, Raków, a teraz to. "O rany! On to znowu zrobił!" [WIDEO]

Strzelił cudownego gola z Milanem, a później dwa z Rakowem Częstochowa. Ale Luis Muriel się nie zatrzymuje. W poniedziałkowym meczu 16. kolejki Serie A Kolumbijczyk znowu zdobył piękną bramkę. - O rany! On to znowu zrobił! Ta magiczna noga! Magiczne dotknięcie! Jak strzela gole, to tylko piękne! - zachwycali się komentatorzy Eleven Sports.

